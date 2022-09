Hodenkrebs besiegt: Union-Profi Baumgartl feiert „sehr emotionales“ Comeback und denkt an seine Ärzte

Beim 2:0 über Wolfsburg

Endlich wieder mittendrin: Timo Baumgartl (r.) meldete sich ein halbes Jahr nach seiner Hodenkrebs-Diagnose auf dem Rasen zurück.

Vor einem halben Jahr bekam Timo Baumgartl die Nachricht, dass er an Hodenkrebs erkrankt ist. Nun gab er sein umjubeltes Comeback. Nach dem Spiel denkt er auch „an alle auf der Onkologie-Station“.

München - Durch das ungefährdete 2:0 über den VfL Wolfsburg ist klar: Der 1. FC Union Berlin verbringt die erste Länderspielpause der Saison auf dem ersten Platz der Bundesliga. Bereits fünf Punkte haben die Köpenicker zwischen sich und den FC Bayern gebracht. Doch das stand zum Ausklang des 7. Spieltags keineswegs im Vordergrund.

Vielmehr überstrahlte ein Comeback, das wohl nicht nur alle Fußballfans herbeigesehnt haben, alles andere in der Alten Försterei. Denn Timo Baumgartl stand erstmals nach seiner Hodenkrebs-Diagnose aus dem Frühjahr wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Der 26-Jährige, in der Woche zuvor beim 1:0 beim 1. FC Köln erstmals wieder im Kader, wurde direkt in die Startelf berufen. Trainer Urs Fischer beorderte ihn auf die rechte Position der Dreierabwehrkette neben Robin Knoche und Diogo Leite.

Baumgartl gibt Comeback nach Hodenkrebs: „Das ist alles schwer in Worte zu fassen“

Am DAZN-Mikro erklärte der einstige U21-Nationalspieler, es sei „sehr emotional“ gewesen, als er von seiner Aufstellung erfahren habe: „Das ist alles schwer in Worte zu fassen.“ Bei einer Vorsorgeuntersuchung war der Tumor entdeckt worden. Nach einer OP folgten Monate mit Chemo-Therapien, durch die zwischenzeitlich seine blonden Haare ausfielen, die mittlerweile langsam wieder nachwachsen.

62 Minuten hielt der gebürtige Schwabe am Sonntagnachmittag durch, ehe er unter Ovationen der Fans für Paul Jaeckel Platz machte. Beinahe etwas schüchtern bedankte sich Baumgartl für den besonderen Zuspruch, indem er im Gegenzug den Zuschauern applaudierte. „Das ist genau das, was ich mir in der Chemo erträumt habe“, sagte der von der PSV Eindhoven ausgeliehene Abwehrspieler, der bereits seine zweite Saison für die „Eisernen“ absolviert. Und: „Ich habe das auch ein bisschen für alle auf der Onkologie-Station gemacht.“ Denn ohne die Ärzte und Pfleger wäre dieses emotionale Comeback nicht möglich gewesen.

Baumgartl als Mutmacher für Haller: Union-Profi will BVB-Stürmer „helfen und motivieren“

Baumgartls Rückkehr auf den Rasen dürfte auch ein zusätzlicher Mutmacher für Sebastien Haller von Borussia Dortmund sein. Auch bei dem Ivorer wurde Hodenkrebs diagnostiziert - allerdings erst in diesem Sommer. Der Stürmer hat einen Teil des Weges noch vor sich, den Baumgartl bereits beschritten und durchlitten hat. Beide stehen dem Union-Spieler zufolge seit Hallers Diagnose regelmäßig in Kontakt. „Wir schreiben viel. Er hat mir viele Fragen gestellt und ich versuche täglich, ihm zu helfen und ihn zu motivieren“, verriet Baumgartl im August bei Sky.

Mit Marco Richter von Hertha BSC war in diesem Jahr bei einem dritten Bundesliga-Profi Hodenkrebs festgestellt worden. Der einstige Jugendspieler des FC Bayern hatte jedoch das Glück, dass der Tumor im Sommer in einem so frühen Stadium entdeckt wurde, dass nach der OP keine Chemo nötig war. Der Olympia-Teilnehmer von Tokio wurde bereits am 3. Spieltag erstmals wieder in den Kader berufen, feierte eine Woche später beim 0:1 gegen Borussia Dortmund seine Rückkehr und erzielte beim 2:0 beim FC Augsburg und beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen jeweils einen Treffer.

Richter ist allerdings auch Flügelstürmer. Für Baumgartl wären eigene Treffer wohl erstmal nur Zugabe. Das Sahnehäubchen. Auch ohne Tore ist er nun erst einmal rundum glücklich. (mg)