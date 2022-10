Vor Millionenpublikum: ZDF-Experte Mertesacker denkt, Löw sei noch Bundestrainer - „In meiner Welt“

Von: Patrick Mayer

Joachim Löw oder Hansi Flick? ZDF-Experte Per Mertesacker (re.) muss nach einer Frage zu Timo Werner über den Bundestrainer grübeln. © Screenshot ZDF

Wer ist hier der Bundestrainer? Bei einer Analyse zu Timo Werner von RB Leipzig fällt ZDF-Experte Per Mertesacker nicht zuerst der Name Hansi Flick ein.

München/Mainz - Kennen Sie das? Ein Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht an, und Sie fragen sich, wen Joachim Löw diesmal mit dem Adler auf der Brust aufstellt. Und dann stellen Sie fest, dass „Jogi“ gar nicht mehr Bundestrainer ist. Sondern sein ehemaliger Assistent Hansi Flick, der zuvor große Erfolge mit dem FC Bayern feierte. Kennen Sie? Dann sind Sie in guter Gesellschaft mit Weltmeister Per Mertesacker.

ZDF-Sportstudio: Per Mertesacker denkt Jogi Löw wäre noch Bundestrainer

Der 38-jährige Ex-Bundesliga-Spieler (Werder Bremen) ist mittlerweile Leiter der Fußballakademie Arsenal Academy bei seinem letzten Arbeitgeber als Fußballer, beim FC Arsenal London. Nebenbei analysiert der Niedersachse für das ZDF in der Sendung „sportstudio UEFA Champions League“ Spiele deutscher Mannschaften in der Königsklasse. So tat es der einstige Innenverteidiger des DFB-Teams auch am Mittwochabend (5. Oktober). Just vor Millionenpublikum passiert ihm der Faux-pas: Er wusste nicht mehr, dass der Hansi den Jogi beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) längst abgelöst hat.

Das Ungeheuerliche spielte sich wie folgt ab: ZDF-Moderator Jochen Breyer wollte von Mertesacker wissen, wie er denn die Leistung von Timo Werner bewertet. Der Nationalstürmer hatte am selben Abend mit seinem Klub RB Leipzig in der Champions League 3:1 (1:0) gegen Celtic Glasgow gewonnen. Werner blieb ohne eigenes Tor oder Assist, und das nun schon in allen drei Einsätzen in der Königsklasse in dieser Saison.

Im Video: RB-Leipzig-Coach Rose nennt Werner einen lässigen Hund

„Es war bestimmt auch so: Heute hat er mehr über links gespielt und André Silva in der Sturmspitze und (Christopher) Nkunku hinter den Spitzen. Wahrscheinlich war er ein bisschen sauer über die Positionierung. Dann wurde er ausgewechselt, wieder hatte er keine Torbeteiligung“, kommentierte Mertesacker eine Szene, als der 26-jährige Schwabe nach seiner Auswechslung (71. Minute) nicht mit RBL-Coach Marco Rose abklatschen wollte. Der ZDF-Experte fuhr fort.

Timo Werner von RB Leipzig: Per Mertesacker analysiert deutschen Nationalspieler kritisch

„Er war wahrscheinlich mit seiner eigenen Leistung auch nicht zufrieden. Deswegen werden es für ihn spannende letzte Monate vor der WM. Weil Jogi ihn als Stürmer einplant, als Sturmspitze. Und da hat er heute nicht gespielt“, erklärte Mertesacker. Jogi? ZDF-Moderator Breyer unterbrach ihn in seiner Analyse: „Hansi, nicht Jogi! Da hat sich was geändert.“ Mertesacker bemerkte sein Versehen und meinte schmunzelnd: „Ich bin noch in meiner eigenen Welt.“ Breyer entgegnete lächelnd: „Da war Hansi auch da!“ Mertesacker: „Da war Hansi auch da, und jetzt übernimmt er zum Glück das Ruder.“

Gemeinsam Weltmeister 2014: der damalige Assistent Hansi Flick, Ex-Bundestrainer Joachim Löw, Torwartcoach Andreas Köpke und DFB-Manager Oliver Bierhoff. © IMAGO / Ulmer

Zur Erinnerung: Gemeinsam hatten Löw als Bundestrainer, Flick als dessen Assistent und Mertesacker als Abwehrspieler 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien den WM-Pokal gewonnen. Und was ist bei der Fußball-WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) drin? Werner wird sich zumindest steigern müssen, um seinen Kaderplatz ganz sicher zu haben. (pm)