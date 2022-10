Timo Werner: Alle Infos zum deutschen Nationalspieler und Leipzig-Star – Karriere, Stationen und Erfolge

Teilen

Timo Werner jubelt im Trikot von RB Leipzig. (Archivfoto) © Eibner/Imago Images

Nach seinem Ausflug in die Premier League steht Timo Werner nun wieder bei RB Leipzig unter Vertrag. Alle Informationen zum Stürmer der deutschen Nationalmannschaft.

London – Timo Werner (*06.03.1996) ist einer der erfolgreichsten Torschützen der Deutschen Bundesliga. Nach seiner Ausbildung beim VfB Stuttgart debütierte er als jüngster Bundesliga-Profi bei den Schwaben. 2016 wechselte er zu RB Leipzig, wo der Stürmer in nur vier Spielzeiten zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte wurde. 2020 wechselte er zum FC Chelsea, worauf zwei Jahre später die Rückkehr nach Leipzig folgte. Zudem spielt Werner seit 2017 auch für die A-Nationalmannschaft Deutschlands.

Timo Werner: Jugend in Stuttgart

Timo Werner wurde am 6. März 1996 in Stuttgart geboren und wuchs in der baden-württembergischen Hauptstadt auf. Fußball liegt Timo Werner im Blut, schon sein Vater Günther Schuh (*03.10.1940) war Profi bei den Stuttgarter Kickers. Werner begann seine Fußball-Karriere in der F-Jugend des TSV Steinhaldenfeld im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt. 2002 wechselte er zum VfB Stuttgart, wo er die Jugendmannschaften durchlief. In der Saison 2012/13 lief Werner erstmals für die A-Jugend des VfB auf und wurde mit 24 Toren Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga-Staffel Süd/Südwest. Neben seiner Fußballerausbildung besuchte Werner das Wirtemberg-Gymnasium und legte dort 2014 sein Abitur ab.

Timo Werner: Karrierestart beim VfB Stuttgart

In der Saison 2013/14 machte Werner bereits die Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart. Sein Pflichtspieldebüt für die Bundesliga-Mannschaft der Schwaben gab Werner am 1. August 2013 in der Qualifikation zur UEFA Europa League. Er war zu dem Zeitpunkt grade einmal 17 Jahren alt und damit der jüngste Pflichtspieldebütant in der A-Mannschaft des VfB Stuttgart. Wenige Tage später lief Werner auch zum ersten Mal in der Bundesliga für die Stuttgarter auf. Ein paar Wochen danach wurde er ebenfalls jüngster Bundesligatorschütze des VfB Stuttgart. An seinem 18. Geburtstag erhielt Timo Werner beim VfB einen Profivertrag über vier Jahre.

Timo Werner: Goalgetter bei RB Leipzig

Zum Ende der Saison 2015/16 wechselte Timo Werner vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig, wo er einen Vierjahresvertrag erhielt. In der darauffolgenden Spielzeit erzielte er für die Sachsen 21 Tore und belegte Platz 4 in der Torschützenstatistik. Leipzig wurde in dieser Spielzeit Bundesliga-Vizemeister. Ein Höhepunkt seiner Karriere bei RB Leipzig war das Endspiel des DFB-Pokals in der Saison 2018/19, das jedoch 0:3 gegen den FC Bayern verloren ging. In der Spielzeit 2019/20 erreichte Werner mit Leipzig das Achtelfinale der Champions League. In der Bundesliga landete RB Leipzig auf Platz 3. Mit 28 Treffern war Werner maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt. Nach nur vier Spielzeiten wurde Werner zum neuen Rekordtorschützen von RB Leipzig.

Timo Werner: Aufbruch nach Chelsea und Rückkehr zu Leipzig

Zur Spielzeit 2020/21 verließ Timo Werner RB Leipzig und wechselte zum Londoner Premier League Club FC Chelsea. Den Transfer ließ sich Chelsea 53 Millionen Euro kosten. Gerüchten zufolge soll das Jahresgehalt von Werner beim Londoner Spitzenclub jährlich rund 15,5 Millionen Euro betragen. Damit konnte er sein Gehalt bei Leipzig in Höhe von 8 Millionen Euro nahezu verdoppeln. Im Unterschied zu Leipzig wurde Werner bei Chelsea primär auf dem linken Flügel eingesetzt.

Der Wechsel entpuppte sich für Werner als Tiefflug. In 89 Spielen für die Blues erzielte er nur 23 Treffer. Besonders bitter: In der Premier League Saison 2020/21 blieb Werner mehr als drei Monate und 1.000 Minuten torlos. Die Rückkehr zum altbekannten Verein sollte helfen. Zum Bundesliga-Star 2022/23 wechselte Werner für 20 Millionen Euro zurück nach Leipzig. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Timo Werner in der deutschen Nationalmannschaft

Werner durchlief von der U15 bis zur U21-Nationalmannschaft sämtliche Jugendabteilungen des DFB. Am 22. März 2017 debütierte er schließlich für die deutsche A-Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation gegen San Marino. Zum anschließenden Gewinn des Confed Cups im Juni 2017 trug Werner mit drei Treffern und zwei Vorlagen in vier Spielen maßgeblich bei.

Bei der WM 2018 und dem frühen Gruppen-Aus der deutschen Mannschaft stand Werner bei allen Spielen in der Startelf. Trotz seiner schwachen Leistungen beim FC Chelsea sprach Bundestrainer Hansi Flick dem Stürmer „Rückendeckung“ aus. Seinen Kaderplatz für die WM 2022 in Katar sollte Werner sicher haben. Ob Flick den Leipzig.-Stürmer auch in die Startelf holt, bleibt abzuwarten.

Timo Werner: Privatleben

Seine Freundin, Paula Lense, lernte Timo Werner 2017 über den Stammtisch von RB Leipzig kennen. Lense ist die Tochter des RB-Sportpsychologen. Berichten zufolge ist Werner trotz seiner steilen Karriere als Fußballer bodenständig geblieben. Werner legt keinen gesteigerten Wert auf die Zurschaustellung seines Reichtums und scheint sehr sparsam zu sein.