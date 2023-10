Titelverteidiger Leipzig raus - Union verliert erneut

Der VfL Wolfsburg schmiss Pokalverteidiger RB Leipzig aus dem Wettbewerb. © Swen Pförtner/dpa

Titelverteidiger RB Leipzig ist in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Champions-League-Teilnehmer verlor am Dienstagabend in Unterzahl 0:1 (0:1) beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg und erlebte die erste große Enttäuschung dieser Saison.

Wolfsburg - Für Union Berlin war das Aus beim VfB Stuttgart dagegen die Fortsetzung einer seit Wochen anhaltenden Krise. Das 0:1 (0:1) gegen die Schwaben war die elfte Niederlage in Serie für die Berliner, die in dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte auch in der Champions League antreten. Für eine Überraschung sorgte Viertligist FC 08 Homburg mit dem 2:1 (1:0) gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Wolfsburg schmeißt RB raus

Für Wolfsburg traf Vaclav Cerny in der 14. Minute gegen die Leipziger, die den DFB-Pokal in den beiden vergangenen Jahren noch gewonnen hatten. Yussuf Poulsen sah in der 56. Minute Gelb-Rot, Leipzig spielte deswegen mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl. Der VfB Stuttgart ging unmittelbar vor der Halbzeit durch Deniz Undav in Führung (45. Minute), der den verletzten Serhou Guirassy erneut gut vertrat. Union-Trainer Urs Fischer sah nach dem Schlusspfiff die Rote Karte.

Der VfB Stuttgart erreichte durch einen Heimsieg gegen Union Berlin die nächste Pokalrunde. © Tom Weller/dpa

In Homburg wurde Phil Harres zum umjubelten Siegtorschützen. Er traf in der 83. Minute zum 2:1 und bescherte dem Verein aus der Regionalliga Süd die Achtelfinal-Teilnahme Anfang Dezember. Fabian Eisele hatte die Gastgeber in Führung gebracht (31.), Fürth gelang durch Branimir Hrgota der zwischenzeitliche Ausgleich (52.).

St. Pauli gewinnt Zweitliga-Duell

Im Zweitligaduell zwischen dem Tabellenführer FC St. Pauli und Krisenklub FC Schalke 04 setzten sich die Hamburger mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung durch. Im Millerntorstadion brachte Marcin Kaminski (16.) die Gäste in Führung. Marcel Hartel glich per Handelfmeter (57.) aus, in der Verlängerung machte Johannes Eggestein (102.) den Sieg perfekt. dpa