Tobias Stoßberger: Déjà-vu mit Ex-Klub SpVgg Unterhaching - Wird der Stürmer zur Schlüsselfigur?

Von: Paul Ruser

Tobias Stoßberger traf für den VfB Eichstätt auch im Spiel mit den kleinen Bayern (Hier im Duell mit Leon Fust). © IMAGO / Johannes Traub

Die SpVgg Unterhaching und der VfB Eichstätt eröffnen mit ihrem Duell am Freitagabend den 26. Spieltag der Regionalliga Bayern. Mittendrin: Hoffnungsträger Tobias Stoßberger.

Eichstätt/Unterhaching - Am Freitagabend empfängt die SpVgg Unterhaching den VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern. Für die Gastgeber ist das Tabellenmittelfeld-Duell bereits das zweite Pflichtspiel im neuen Jahr. Am vergangenen Samstag zogen die Schützlinge von Trainer Sandro Wagner im coronabedingten Nachholspiel beim Tabellenführer aus Bayreuth denkbar knapp den Kürzeren. Kalt und unmotiviert werden die Gäste aber keineswegs in das Aufeinandertreffen im Alpenbauer Sportpark gehen - alle fünf Testspiele konnte der VfB mit einer Tordifferenz von 19:2 für sich entscheiden.

Ungeachtet dessen, dass der Regionalligist sich ausschließlich gegen Bayern- und Landesligisten vorbereitete, haben die Eichstätter im Spiel gegen den Drittliga-Absteiger und auch in der zweiten Hälfte der Saison womöglich eine neue Schlüsselfigur in der Hinterhand. Die Rede ist vom Tobias Stoßberger. Jener Kicker, der für viele Jahre das Trikot des kommenden Gegners trug. Und nun gegen seinen Ausbilderverein den dritten Sieg in Folge für seinen neuen Klub einfahren will.

An den letzten beiden Siegen seiner Farben war der variabel einsetzbare Offensivspieler maßgeblich beteiligt. Im Heimspiel gegen die Amateure des FC Bayern München traf der 22-Jährige zum zwischenzeitlichen 2:1 und brachte den VfB so auf die Siegerstraße beim 3:1-Erfolg: Nachdem Bayern-Veteran Nico Feldhahn einen Freistoßball nicht kontrollieren konnte, reagierte Stoßberger am Schnellsten und traf ins Tor. Eine Woche später veredelte der Putzbrunner den Auswärtsauftritt seiner Mannschaft beim FC Pipinsried mit dem 2:0-Treffer zum Endstand, als er einen Querpass von Dominik N‘gatie frei vor dem gegnerischen Tor verwertete.

Tobias Stoßberger: Drei Tore in vier Spielen für den VfB Eichstätt

Seinen Debüttreffer für den Regionalligisten erzielte der Angreifer allerdings schon einige Wochen zuvor im November vergangenen Jahres. Nachdem er im Spiel gegen den SV Heimstetten zum ersten Mal seit 16 gespielten Partien nicht zum Einsatz kam, spielte Stoßberger im Spiel darauf vermutlich mit einer Extra-Portion Ehrgeiz beim FV Illertissen auf. Kurz nach der Pause markierte er aus anspruchsvollem spitzem Winkel und ins Torwarteck von Keeper Luka Nujic den 1:1-Ausgleichstreffer, bei dem er seine raffinierten Abschlussqualitäten erstmals in Zählbares ummünzen konnte. Anders als sein Team, dass das Spiel schlussendlich mit 1:3 verlor.

Im Alpenbauer Sportpark will der Fußballer, der nebenbei eine Ausbildung zum Bürokaufmann absolviert, seinen Torhunger weiter stillen und seine Serie ausbauen. Besonderer Anreiz: In der Spielstätte der Hachinger lief er nicht für die erste Mannschaft auf. Seinen einzigen Einsatz für die Erste absolvierte er nämlich auswärts. Beim 4:3-Sieg im Achtelfinale des Landespokal in Illertissen im Jahr 2016 lief er zu Beginn auf und startete mit seinem Treffer die torreiche K.O.-Runde. Zufall oder Schicksal, ob er seine von Höhen und Tiefen geprägte und auf die fußballerische Zukunft gesehen ungewisse Zeit mit einem Treffer beim FV Illertissen eröffnete und wieder schloss.

Tobias Stoßberger: Wechsel zum 1. FC Nürnberg entpuppte sich als Hindernis

Seine Zeit bei der Spielvereinigung endete im darauffolgenden Jahr, als das Unterhachinger NLZ verließ und sich dem 1. FC Nürnberg anschloss. Während er im ersten Jahr in Franken noch in der U19-Bundesliga Süd/ Südwest kickte, kam er in den kommenden zwei Spielzeiten für die zweite Herrenmannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Was fehlte, waren Tore. In beiden Saisons kam er in 25 Spielen nur zu einem Treffer, bei denen er größtenteils als Ergänzungsspieler fungierte und lediglich bei drei Begegnungen über die volle Distanz auf dem Rasen stand.

Es folgte ein erster großer Nackenschlag, sein im Sommer 2020 auslaufender Vertrag beim ‚Club‘ wurde nicht verlängert. Die Vereinssuche verlief mühsam, ein Engagement mit Carl Zeiss Jena, wo Stoßberger am Trainingslager teilnahm, kam letztendlich nicht zustande. Zwischenzeitlich schien sich sein Profi-Traum in Luft aufzulösen, er konzentrierte sich auf einen womöglich anders verlaufenden beruflichen Weg. Der vereinslose Stürmer hielt sich in seinem Heimatort beim Putzbrunner SV in der Kreisklasse fit.

Tobi spielt bevorzugt im Sturmzentrum, ist aber auch auf anderen Offensivpositionen flexibel einsetzbar

Doch dann die Wendung. Im Jahr darauf einigte sich das Talent mit dem VfB Eichstätt und schloss sich dem Regionalligisten an. Es folgte der Neuanfang in der Altmühlstadt. Stoßberger zog nach Eichstätt und fing dort seine Lehre an. Marco Schiebel, der sportliche Leiter des Vereins, lobte den Neuzugang im Sommer 2021 in den höchsten Tönen: „Tobi ist uns bei den Spielen gegen den 1. FC Nürnberg positiv aufgefallen und wird uns in der Offensive verstärken. Tobi spielt bevorzugt im Sturmzentrum, ist aber auch auf anderen Offensivpositionen flexibel einsetzbar.“

Auch Stoßberger war von seiner neuen Lebensstätte angetan: „Ich werde alles für mein Team und meine persönlichen Ziele geben, damit wir diese gemeinsam erreichen können - vielen Dank für das Vertrauen!“ Das Vertrauen gibt der Putzbrunner so langsam zurück. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten platzte gegen Ende des letzten Jahres der Knoten beim Stürmer, in vier Spielen traf er bekanntlich drei Mal das gegnerische Gehäuse. Ob Stoßberger im jetzigen Jahr am Freitag beim Déjà-vu mit der SpVgg Unterhaching da weitermacht, wo er 2021 aufgehört hat? (Paul Ruser)