Fußballprofi stirbt mit 28 Jahren offenbar an Herzversagen – sein Tod hat eine Vorgeschichte

Von: Sascha Mehr

Teilen

Raphael Dwamena ist im Alter von 28 Jahren gestorben. © Ritzau Scanpix/Imago

Der ehemalige ghanaische Nationalspieler Raphael Dwamena ist bei einem Spiel seines albanischen Vereins KF Egnatia verstorben.

Rrogozhina – In der albanischen 1. Liga kam es zu einem tragischen Todesfall. Der ghanaische Ex-Nationalspieler Raphael Dwamena brach im Punktspiel seines Vereins KF Egnatia gegen Partizan Tirana auf dem Platz zusammen und verstarb kurze Zeit später. Der erst im Januar 2023 nach Albanien gewechselte Spieler wurde nur 28 Jahre alt.

Raphael Dwamena Geboren: 12. September 1995, Nkawkaw, Ghana Gestorben: 11. November 2023, Rrogozhina, Albanien Letzer Verein: KF Egnatia

Tod mit 28 Jahren: Ex-Nationalspieler stirbt auf dem Platz

Dwamena sackte nach etwa 24 Minuten auf dem Spielfeld zusammen, ohne dass ein offensichtlicher Grund erkennbar war. Berichten zufolge blieb der Ghanaer trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen von anderen Spielern mehrere Minuten regungslos liegen, bevor er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. In der Klinik konnten die behandelnden Ärzte jedoch nur noch den Tod des Sportlers feststellen.

Bisher bekannte Anzeichen lassen auf einen plötzlichen Herztod als Ursache für Dwamenas Tod schließen. Im Sommer 2017 stand er vor einem Wechsel zu Brighton. Der damals 21-Jährige fiel aber durch den Medizincheck, bei dem ein Herzfehler festgestellt wurde. Ihm wurde zunächst ein Gerät zur Aufzeichnung von auftretenden Störungen der Herztätigkeit und 2020 auch ein Defibrillator implantiert, den er sich aber 2022 wieder entfernen ließ.

Kurz danach sprach er mit der Schweizer Boulevardzeitung 20 Minuten über seinen Herzfehler und das Entfernen des Defibrillators. „Ich habe kein Vertrauen mehr in die Technik. Ich nehme das ganze Risiko auf mich. Wenn was passiert, bin ich schuld. Bei Eriksen haben auch viele Menschen gesagt, dass er nie mehr spielen wird. Und jetzt ist er bei Manchester United. Ans Aufhören habe ich nie gedacht. Ich bin ein gläubiger Mensch, ich habe Vertrauen in Gott. Er hat einen Plan mit mir. Wenn Gott mir sagt, dass ich aufhören muss, dann höre ich auf“, so Dwamena.

Toter Ex-Nationalspieler litt an Herzfehler

„Fassungslos und bestürzt hat der FC Zürich die Meldung aus Albanien erhalten, dass unser Ex-Stürmer Raphael Dwamena im Alter von nur 28 Jahren verstorben ist. Der FC Zürich spricht seinen Angehörigen sein Beileid aus und ist mit den Gedanken bei seiner Familie“, schrieb sein Ex-Klub in einer Mitteilung über den plötzlichen Tod von Dwamena.

Hätten Sie‘s gewusst? 20 Fußball-Stars mit überraschenden Karriere-Stationen Fotostrecke ansehen

Außer bei KF Egnatia und dem FC Zürich war der ehemalige ghanaische Nationalspieler, der zwischen 2017 und 2018 in acht Länderspieleinsätzen für seine Heimat zwei Treffer erzielte, unter anderem auch für Austria Lustenau, Blau-Weiß Linz, BSC Old Boys, Real Saragossa, UD Levante und Vejle BK aktiv. (smr)

Bereits 2022 stirbt ein Fußballer nach einem Herzstillstand mitten im Spiel. Sein Tod verursacht große Trauer, denn er hätte verhindert werden können.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.