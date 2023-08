Tom Brady investiert in englischen Fußball-Zweitligisten

Tom Brady investiert jetzt in den englischen Fußball. © Chris Pizzello/AP/dpa

Tom Brady und Birmingham City - das ist eine unerwartete Partnerschaft. Der einstige Football-Star und der Club erklären die Hintergründe.

Birmingham - American-Football-Ikone Tom Brady hat sich Anteile am englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City gesichert.

Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner Brady wird Vorsitzender eines neuen Beirats und soll direkt mit dem Vereinsvorstand und Mitgliedern des Führungsteams zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung des Clubs. Der 46-Jährige soll „seine umfassende Führungserfahrung und sein Fachwissen in verschiedenen Bereichen des Clubs einsetzen“.

Brady ist eine Partnerschaft mit der US-Investmentfirma Knighthead Capital Management eingegangen, die Mehrheitseigner bei Birmingham City ist. Damit wird er nun Miteigentümer des Clubs. „Ich war in meiner Zeit Teil einiger großartiger Teams und freue mich darauf, meine Perspektive einzubringen, um hier in Birmingham denselben Erfolg zu erzielen“, sagte Brady.

Für den Verein gehe es vor allem auch um globale Marketingmaßnahmen sowie neue Möglichkeiten für kommerzielle Partnerschaften. Der ehemalige Quarterback Brady, der erst Anfang Februar seine aktive Karriere in der amerikanischen Profiliga NFL beendet hatte, soll mit seinem Netzwerk dabei helfen. Birmingham spielte zuletzt 2011 in der Premier League und konnte auch aufgrund von finanziellen Nöten anschließend nicht mehr in die höchste englische Liga aufsteigen. dpa