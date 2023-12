Luton-Star Lockyer kollabiert mitten im Spiel – Premier-League-Partie abgebrochen

Luton-Profi Tom Lockyer bricht beim Duell gegen Bournemouth plötzlich zusammen. Die Partie wird abgebrochen.

Bournemouth - Schock-Moment in der Premier League am späten Samstagnachmittag: Tom Lockyer kollabierte mitten im Spiel. Beim Stand von 1:1 zwischen Bournemouth und Aufsteiger Luton Town brach der Verteidiger und Kapitän der Gastmannschaft auf dem Platz ohne Fremdeinwirkung zusammen. Die Partie wurde sofort unterbrochen und wenig später vom Unparteiischen Simon Hooper komplett abgebrochen.

Die Partie zwischen Luton Town und Bournemouth wurde nach dem Zusammenbruch von Tom Lockyer abgebrochen. © IMAGO/Steven Paston

Luton-Star im Spiel kollabiert: Spieler verlassen Platz, Lockyer ansprechbar

Unmittelbar nachdem Luton-Führungsspieler kollabiert war, eilten Helfer auf den Platz. Die beiden Teams verließen kurz darauf den Rasen. Lockyer wurde nur wenige Augenblicke später per Trage ebenfalls von der Spielfläche getragen. Laut BBC sei der Spieler dabei „wach und ansprechbar“ gewesen. Wenig später wurde klar, der Ball würde heute in Bournemouth nicht mehr rollen. „Das Spiel zwischen AFC Bournemouth und Luton Town wurde abgebrochen. All unsere Gedanken sind aktuell bei Tom Lockyer“, schrieb Luton Town auf X (vormals Twitter).

Nur einige Minuten später meldete sich Luton Town auch auf Instagram zu Wort. Dort erklärte der Klub, dass Lockyer mittlerweile im Krankenhaus angekommen sei: „Wir wissen nicht, was passiert ist und was die nächsten Schritte in diesem Stadium sind, aber wir danken Bournemouth und dem medizinischen Personal auf beiden Seiten für ihre sofortige Reaktion, die absolut außergewöhnlich war.“

Spielabbruch in der Premier League: Stadion singt Tom Lockyers Namen

Weiterhin notierte Luton Town via Instagram, dass Spieler beider Farben sich nicht in der Lage sahen, die Partie nach der besorgniserregenden Situation fortzusetzen. Der Verein bedankte sich für den anhaltenden Applaus sowie das Singen des Namens von Lockyer durch das Stadion-Publikum: „Jetzt ist es an der Zeit, dass all unsere Spieler, Mitarbeiter und Unterstützer zusammenkommen, wie wir es immer tun, und Tom und seiner Familie unsere Liebe und Unterstützung geben. Unsere Gedanken sind bei ihm und allen.“

Tom Lockyer, der erst vor knapp zwei Wochen seinen 29. Geburtstag gefeiert hatte, war bereits in der vergangenen Saison während des Championship-Playoff-Finals zusammengebrochen. Er unterzog sich daraufhin einer Herz-OP und bekam anschließend wieder grünes Licht für eine Fortsetzung seiner Karriere. (chnnn)