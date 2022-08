Kroos antwortet auf über 100 Promi-Fragen: „Eier“ gegenüber Hoeneß und Wünsche an die Politik

Von: Stefan Schmid

Nach der „Scheißfragen“-Aussage im Anschluss an das gewonnene Champions-League-Finale, stellt sich Toni Kroos in einem Charity-Format 90 + 26 Fragen.

München – Kurz nach dem gewonnenen Finale der Champions League gegen den FC Liverpool wurde es Toni Kroos zu bunt mit den kritischen Nachfragen von ZDF-Reporter Nils Knaben. Der Reporter musste sich von Kroos den Vorwurf gefallen lassen, „Scheißfragen“ zu stellen. Spott und Hohn für den ehemaligen deutschen Nationalspieler ließen im Anschluss nicht lange auf sich warten.

Nun hat der Mittelfeldspieler das Interview-Format „#Kroos90 Das Charity-Interview“ veröffentlicht, in dem er sich den Fragen von 116 Personen und Magazinen stellte. Von Akteuren aus der Fußballwelt wie Max Eberl, Joachim Löw, Hansi Flick, Franz Beckenbauer bis hin zu Fernsehmoderator Günther Jauch, Tennis-Star Roger Federer oder Entertainer Robbie Williams durften alle ihre Fragen stellen.

Kroos: Katar „eine Fehlentscheidung“

Das Interview-Projekt, von dessen Einnahmen pro verkaufter Version 90 Cent an die Toni-Kroos-Stiftung gehen, ermöglicht es den Fragenstellern, zu jedwedem Themengebiet Auskunft zu erbitten. Dementsprechend breit sind die Themen gestreut, ja nach dem, was die Fragenden gerade selbst am meisten bewegt.

Das Fußballmagazin FUMS will wissen, ob Kroos sich auch von der Nationalmannschaft zurückgezogen hätte, wäre die WM 2022 an ein „demokratisches Land“ gegangen. Die Antwort fällt deutlich aus: „Ich bin definitiv ein sehr großer Feind davon, dass die WM in Katar stattfindet. Eine Fehlentscheidung der Verbände bei der Vergabe“, so Kroos über die Winter-WM in Katar. Bei seinem Rücktritt hätte die Vergabe aber keine Rolle gespielt.

Kroos mit frommen Wünschen zur Tagespolitik

Und auch sonst nimmt der Mittelfeldspieler in Themen, die nicht nur oder gar nicht den Sport betreffen, kein Blatt vor den Mund. „Mehr klare Aussagen und mehr Transparenz“ wünsche er sich von der Politik, die „politische Entscheidungen niemals wegen der Aussicht auf mehr Wählerstimmen treffen, sondern immer aus Überzeugen“ fällen sollten.

„Welche Nachricht möchtest du gerne in der Tagesschau hören, die nichts mit Fußball zu tun hat?“, will Judith Rakers – Sprecherin der Tagesschau – wissen. Ohne „andere Konflikte und Brandherde in der Welt kleiner (zu) machen“, hofft Kroos auf die Nachricht: „Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland erfolgreich.“ Womit sich Kroos auch in tagesaktuelle politische Geschehnisse vorwagt.

Bayern-Abgang und die „Eier“ gegen Hoeneß

Auch seine Vergangenheit beim FC Bayern rückt wieder in den Mittelpunkt. Von einem Glücksgefühl, welches er in der Rückschau auf den Bayern-Abgang, wie von Günther Jauch intendiert, verspüren könnte, will Kroos aber nichts wissen. „Ich war ja sportlich mehr als zufrieden in München, hatte mit Pep Guardiola den perfekten Trainer für meine Art Fußball“, so der Strippenzieher im Mittelfeld der Königlichen. Trotzdem wollte oder konnte der FCB seine damaligen Wünsche nicht erfüllen, was Kroos persönlich nicht zum Nachteil gereichen sollte.

Wer übrigens keine Fragen stellen durfte oder wollte(?), war Uli Hoeneß. Zuletzt hatte Kroos den Ehrenpräsidenten des FC Bayern noch kritisiert. Erwähnung findet Hoeneß dann aber doch im großen Interview-Katalog.

Max Eberl wollte wissen: „Wann und wo hast Du ‚dicke Eier‘ gebraucht? Wann hast Du Entscheidungen getroffen, die Mut erforderten?“ Kroos beschrieb eine Phase beim FC Bayern, als es um eine mögliche Verlängerung ging: „Ich weiß noch, wie mich Uli Hoeneß nach einem Spiel in den Katakomben des Stadions abfing und auf seine bekannt emotionale Art sagte: ‚Das, was dein Berater fordert, ist eine absolute Frechheit. Fang‘ den mal wieder ein.‘ Ich war zu der Zeit ja auch erst 23. Aber ich habe ihm damals geantwortet: ‚Das fordert nicht mein Berater, das fordern wir. Und das wird sich auch nicht ändern.‘ Man kennt ja den Uli. Ich gebe zu, das hat in der Situation schon ‚Eier‘ erfordert...“. (sch)