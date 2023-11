Toni Kroos gründet eigene Liga

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Gemeinsam mit dem Streamer Elias Nerlich ruft Toni Kroos eine eigene Fußball-Liga ins Leben. Im Sommer 2024 soll die „Icon League“ starten.

Madrid – Am Mittwochabend (21 Uhr) trifft Toni Kroos mit Real Madrid in der Champions League auf den FC Braga, mit einem Sieg wäre das Ticket für die K.o.-Runde bereits gebucht.

Toni Kroos Geboren: 4. Januar 1990 (Alter 33 Jahre) in Greifswald Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Bayer Leverkusen (Leihe), Real Madrid Vertrag bei Real Madrid bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 15 Millionen Euro

Toni Kroos gründet mit Elias „eliasn97“ Nerlich die „Icon League“

Schon zwei Tage vor dem Duell mit den Portugiesen verkündete der Weltmeister von 2014 eine Neuigkeit, die besonders unter jüngeren Fußballfans für Aufsehen sorgen dürfte. Gemeinsam mit dem Streamer Elias „eliasn97“ Nerlich, auch bekannt unter dem Namen „Eligella“, wird Kroos eine eigene Fußball-Liga an den Start bringen.

Diese trägt den Namen „The Icon League“ und soll im Sommer 2024 beginnen. Wie genau das Format aussehen soll und welche Stars mit dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Erste Namen aus der Fußball-, Entertainment- und Musik-Branche sollen in der näheren Zukunft bekannt gegeben werden. Gespielt wird auf einem Kleinfeld in der Halle.

Real-Star Toni Kroos bringt gemeinsam mit Streamer Elias Nerlich eine eigene Fußball-Liga an den Start. © IPA Sport/ABACA / Imago

Toni Kroos will mit „Icon League“ mehr Entertainment bieten

„Es gibt eine hohe Anzahl von Fans, die auch Lust auf ein anderes Fußball-Format haben. Auf ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehene Wendungen geben kann. Auf einen Fußball mit mehr Toren, Entertainment. Und genau das werden wir bieten“, kündigt der 33-Jährige in einer Pressemitteilung an.

Das neue Format könnte dabei dem der „Kings League“, die vom ehemaligen spanischen Nationalspieler Gerard Pique gegründet wurde, ähnlich sein. Dort wird auf einem verkleinerten Feld Sieben-gegen-Sieben gespielt, die Trainer der Mannschaften verfügen zudem über eine Karte, die sie jederzeit ausspielen können. Dann bekommt das eigene Team beispielsweise sofort einen Elfmeter zugesprochen oder ein gegnerischer Akteur wird für zwei Minuten vom Feld genommen.

Dienstältester Profi jedes Bundesligisten: Nur einer gleichauf mit Thomas Müller Fotostrecke ansehen

Kroos und Nerlich gründen „Icon League“: Piques „Kings League“ als Vorbild?

Das Format erfreut sich in Spanien sehr großer Beliebtheit, zum Final Four der vergangenen Saison strömten mehr als 90.000 Menschen in das Camp Nou. Wie auch die Meisterschaft von Gerard Pique wird die „Icon League“ ebenfalls kostenfrei auf dem Streamingportal „Twitch“ übertragen.

„Ich hätte auch zur Kings League gehen können, das sage ich so offen und ehrlich. Aber ich habe das schon immer gemacht, eher zu versuchen, das eigene Ding durchzubringen. Ist vielleicht nicht der einfachste Weg, aber ich habe richtig Bock, die anderen haben Bock“, so Nerlich, dem in den sozialen Medien mehrere Millionen Menschen folgen, in einer Instagram-Story.

Damit dürften Kroos und Nerlich, die als Präsidenten der Liga fungieren werden, auch in Konkurrenz zu Lukas Podolski und Mats Hummels gehen. Die beiden verkündeten erst kürzlich, mit der „Baller League“ ab 2024 ein ähnliches Projekt ins Leben zu rufen. (masc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.