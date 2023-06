Toni Kroos ätzt gegen Nationalelf – und hat für EM 2024 nur eine Hoffnung

Von: Christoph Gschoßmann

Real Madrids Toni Kroos hat mit der Nationalelf den Gipfel erklommen. Seinen Nachfolgern in der DFB-Elf traut er derzeit sehr wenig zu.

München – Die DFB-Elf enttäuschte bei ihrem Lehrgang über drei Spiele lang die Fans – und dabei steht im kommenden Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land an. Weltmeister Toni Kroos sieht seine ehemaligen Kollegen ebenfalls kritisch.

So sagte Kroos im Podcast „Baywatch Berlin“: „Ich war innerhalb des letzten Jahres nicht richtig optimistisch. Nach den Ergebnissen jetzt gegen maximal halb gute Gegner hat sich das nicht entscheidend verbessert.“ Eine Hoffnung aber äußerte Kroos augenzwinkernd: „Ich hoffe auf eine gute Auslosung.“

Toni Kroos Geboren 4. Januar 1990 in Greifswald Vereine Bayern München, Bayer Leverkusen, Real Madrid Größte Erfolge Weltmeister, 5 x Champions League, 6 x Klub-Weltmeister, 3 x Deutscher Meister, 3 x Spanischer Meister

Kroos über Nationalelf: „Ich glaube, dass denen größtenteils das Selbstvertrauen fehlt“

Dabei gestand Kroos ein, dass er nicht alle Spiele der Nationalelf verfolge. Aufgenommen wurde die Folge nach dem 0:2 gegen Kolumbien. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid, der dort jüngst seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, fragte die Podcast-Moderatoren während seines Urlaubs lachend: „Ihr denkt, ich hab das geschaut?“

Kroos analysierte die jüngsten Auftritte dennoch: „Ich glaube, dass denen größtenteils das Selbstvertrauen fehlt und dass sie aktuell wenig Leute haben, die sie ein bisschen mitziehen können. Und so ist das so ein bisschen ein Dahingekicke ohne großes Aufbäumen.“ Er glaube, „dass überhaupt keine Form da ist. Ich glaube nicht, dass sie nicht wollen, ehrlich gesagt. Das wird ja oft gesagt – Mentalität und so weiter.“ Daher falle es ihm auch „sehr, sehr schwer, richtig optimistisch zu sein.“ Auch Bastian Schweinsteiger kritisierte zuletzt die Nationalelf – allen voran Trainer Hansi Flick.

Toni Kroos hat wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche EM 2024 in Deutschland. © IMAGO/Vicente Vidal, Vicente Vidal Fernandez

DFB-Comeback von Kroos? „Das wird nichts, da mische ich mich jetzt nicht mehr ein“

Einen Comebacker Kroos im DFB-Dress aber wird es wohl nicht mehr geben. Die Moderatoren hatten ihn mit „Hallo, hier ist Hansi Flick. Herr Kroos, wir brauchen Ihre Hilfe!“ begrüßt, worauf er lachend antwortete: „Das wird nichts, da mische ich mich jetzt nicht mehr ein.“

2021 war Kroos nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM aus der Nationalelf zurückgetreten. Er hatte diesen Schritt auch bereits als „in Stein gemeißelt“ bezeichnet. Sein größter Erfolg als Spieler für Deutschland war der Gewinn des WM-Pokals 2014 in Brasilien. Der gebürtige Greifswalder ist der einzige deutsche Spieler, der fünfmal die Champions League gewinnen konnte. In diesem Jahr scheiterte Real im Halbfinale am späteren Titelträger Manchester City. (cgsc)