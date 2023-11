Ösi-Legende stinksauer wegen Länderspieltoren: „Ungerechtigkeit, die gen Himmel stinkt“

Von: Tim Althoff

Drucken Teilen

Drei Tore von Toni Polster werden in der ÖFB-Statistik nicht gezählt. Der ehemalige Top-Stürmer sieht darin eine „riesengroße Ungerechtigkeit“.

Wien ‒ Anton „Toni“ Polster hält mit 44 Toren immer noch den Rekord als bester Torschütze des ÖFB, und das 23 Jahre nach dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Er erreichte diese beeindruckende Zahl in nur 95 Länderspielen - und es hätten sogar noch mehr sein können. Drei seiner Länderspieltore wurden nicht anerkannt, da sie in Spielen erzielt wurden, die als „inoffizielle Länderspiele“ eingestuft wurden.

Anton Polster Geboren am: 10. März 1964 (Wien) Länderspiele: 95 Tore: 44

Toni Polster beklagt „inoffizielle Länderspiele“ und fehlende Tore

Dieser Sachverhalt ärgert Polster bis heute. Der ehemalige Top-Stürmer fordert, dass ihm die drei Spiele und Tore nachträglich gutgeschrieben werden. Es handelt sich dabei um Spiele gegen Liechtenstein (1984, ein Tor), Tunesien (1987, zwei Tore) und Marokko (1988, kein Tor). Diese Begegnungen sind in der Länderspielstatistik des ÖFB nicht verzeichnet. Auch der Verband Liechtensteins wertet das Spiel laut oe24 nicht.

Polster hat einen Anwalt beauftragt, um gegen diese Entscheidung vorzugehen. Gegenüber der Agentur APA bestätigte er diesen Schritt und bezeichnete das Fehlen seiner Tore als „eine riesengroße Ungerechtigkeit“. Dies würde ihn „seit Jahrzehnten stören“. Laut Anwalt Manfred Ainedter waren die ersten Gespräche mit dem Verband bisher nicht erfolgreich. Während der ÖFB sich auf die FIFA und UEFA beruft, glaubt der Anwalt laut APA, dass es „Sache des ÖFB“ sei, die Spiele anzuerkennen oder nicht.

Toni Polster will sich seine Tore rechtlich erstreiten. © Imago/Ribner/Uwe Kraft

Dem ÖFB sind die Hände gebunden

Thomas Hollerer, Generalsekretär des ÖFB, ist der Ansicht, dass der österreichische Verband in dieser Angelegenheit keine Handlungsmöglichkeiten hat. „Wir würden Toni gerne helfen. Wir hätten ja auch keinen Grund, es nicht zu wollen, dass ihm die Spiele und Tore angerechnet werden“, erklärte er der APA. Zur Zeit der betreffenden Spiele gab es weder einen internationalen Spielkalender noch eine Abstellpflicht.

Die einzelnen Verbände hätten sich ohne Dachverband abgestimmt und „sich bewusst dazu entschieden, dass gewisse Länderspiele nicht offiziell“ seien. So gab es beispielsweise die Möglichkeit, Spieler aus- und wieder einzuwechseln, wie es bei Alfred Drabits der Fall war.

Hätten Sie‘s gewusst? 20 Fußball-Stars mit überraschenden Karriere-Stationen Fotostrecke ansehen

Noch acht Tore Vorsprung vor Marko Arnautovic

Trotz Polsters Bemühungen ist es unwahrscheinlich, dass ihm seine drei Tore nachträglich angerechnet werden. Der Rekord-Vorsprung vor Verfolger Marko Arnautovic (36 Länderspieltore), beträgt noch acht Tore. „Doch das hat absolut nichts mit Marko zu tun, oder dass ich um meinen Torrekord fürchte. Das ist einfach eine Ungerechtigkeit, die gen Himmel stinkt und die ich korrigiert haben möchte“, betonte der ehemalige Bundesliga-Profi vom 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach.

Sollte sein Rekord gebrochen werden, wäre Polster der Erste, der Arnautovic gratuliert. Der ehemalige Bremer könnte dem Rekord in der EM-Qualifikation gegen Estland und in einem anschließenden Testspiel gegen Deutschland näher kommen. In diesem Zusammenhang musste sich David Alaba einen frechen Kommentar von Toni Kroos anhören.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Tim Althoff sorgfältig überprüft.