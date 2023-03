Topspiel in der 2. Bundesliga: Karlsruher SC will Hamburger SV ärgern

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Christian Eichner ist seit 2020 Trainer des Karlsruher SC. © Friso Gentsch/dpa

Am Sonntag empfängt der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga den Hamburger SV. Dabei will der KSC seine starke Form bestätigen. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Karlsruher SC bittet HSV heute zum Topspiel – erste Infos im Live-Ticker

Nach zuletzt vier Siegen in Folgen will der Karlsruher SC nun auch Aufstiegskandidat Hamburger SV ärgern. Die Partie findet am Sonntag (12. März) im ausverkauften BBBank Wildpark in Karlsruhe statt.

Karlsruher SC empfängt Hamburger SV – im Live-Ticker von HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zum Duell KSC gegen HSV.

Anstoß ist um 13:30 Uhr. Die Partie wird live von Pay-TV-Sender Sky übertragen. (nwo)