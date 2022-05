Torhüter Kevin Trapp: «Schönstes Spiel der bisherigen Karriere»

Kevin Trapp, der Torhüter von Eintracht Frankfurt, konnte nach dem Einzug ins Finale der Europa League seine Begeisterung kaum in Worte fassen.

Frankfurt/Main - «Bis heute war es das schönste Spiel und der schönste Tag der Karriere. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel, aber alleine diese Freude, die man heute gemerkt hat», sagte der 31 Jahre alte Trapp am späten Donnerstagabend nach dem 1:0 gegen West Ham United, das den Hessen den Finaleinzug beschert hat. Dort geht es am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers.

«Diese Stimmung heute, dazu der Finaleinzug, das ist bis heute und bis zum 18. Mai der schönste Tag meiner Karriere», erklärte Nationalspieler Trapp. Dann soll der zweite internationale Titel der Eintracht nach 1980 gelingen. Der Torhüter hatte mit den Hessen vor drei Jahren bereits das Europa-League-Halbfinale erreicht und mit Paris Saint-Germain wichtige Partien in der Champions League absolviert.

Vorstand Krösche: «Wir wollen Europa-League-Sieger werden»

Sportvorstand Markus Krösche sieht einen möglichen Einzug in die Champions League als Sprungbrett für Eintracht Frankfurt. «Wir haben den Pokal im Hinterkopf. Wir wollen Europa-League-Sieger werden, das ist unser Ziel. Dass die weitere Konsequenz Champions League ist, wäre natürlich ein Meilenstein», sagte Krösche in der Nacht zum Freitag in Frankfurt. Die Hessen hatten zuvor den englischen Vertreter West Ham United im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals mit 1:0 besiegt und damit den Einzug ins Finale am 18. Mai in Sevilla perfekt gemacht.

«Unser Ziel ist ganz klar, die Europa League zu gewinnen», kündigte Krösche mit Blick auf das Duell mit den Glasgow Rangers an. Der Sieger darf in der kommenden Spielzeit direkt in die Gruppenphase der Champions League einsteigen. Der 41 Jahre alte Krösche lobte vor allem die Herangehensweise seines Clubs: «Ich glaube, dass wir den Wettbewerb zu 100 Prozent annehmen. Die Europa League ist so ein bisschen der kleine Bruder der Champions League, aber wir nehmen das voll an. Das ist immer eine besondere Atmosphäre.» (dpa)