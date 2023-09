Torwart trifft in letzter Sekunde: Champions League startet mit Sensation

Von: Marius Epp

Am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison kam es gleich zu einem echten Drama: Ein Torwart traf in letzter Sekunde zum Ausgleich.

München – Das Stadio Olimpico in Rom stand am Dienstagabend kopf – und ein Mann allein war dafür verantwortlich: Ivan Provedel. Der Torhüter von Lazio Rom flog in der fünften Minute der Nachspielzeit förmlich durch den gegnerischen Sechzehner und nickte unhaltbar zum 1:1-Ausgleich gegen Atlético Madrid ein.

Ivan Provedel Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Pordenone, Italien Verein: Lazio Rom Marktwert (laut transfermarkt.de): 12 Millionen Euro

Champions-League-Partie endet kurios: Torwart trifft zum Ausgleich

Die Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen, doch Schiri Slavko Vincic gewährte noch eine letzte Flanke, die zum Entsetzen der Spanier im Tor landete. Vincic pfiff nicht einmal mehr an, die Mannschaft von Diego Simeone musste sich mit einem Remis begnügen. Provedel wurde für seinen Treffer natürlich gebührend gefeiert – erst im Stadion, dann im Internet.

Lazio wendete damit eine Niederlage im ersten Champions-League-Spiel seit zweieinhalb Jahren ab. In ihrer letzten Königsklassen-Partie 2021 schieden die Italiener im Achtelfinale gegen den FC Bayern aus. Provedel ist erst der vierte Torwart, der in der Champions League einen Treffer erzielt. Das Ranking führt Ex-Bayern-Keeper Hans-Jörg Butt mit drei Elfmeter-Toren an.

Wie bejubelt man ein Tor? Lazio-Keeper Ivan Provedel hat darin kaum Übung. © IMAGO/Iacobucci Marco

Lazio-Held Ivan Provedel: „Ich war Stürmer, bis ich 15 wurde“

„Ich glaube, ich werde erst später realisieren, was ich da gemacht habe“, sagte Provedel nach seinem Treffer. Seine Torjägerqualitäten kommen nicht von ungefähr: „Ich war Stürmer, bis ich 15 Jahre alt wurde. Meine Quote war ziemlich anständig“, verriet der 29-Jährige.

Eine nahezu gruselige Beobachtung machte ein bekannter Twitter-Kanal: Provedel ist 1994 geboren, 1,94 Meter groß, trägt die Nummer 94 auf seinem Trikot und erzielte das Tor, als die Uhr Minute 94 anzeigte.

Champions League: BVB verliert gegen PSG

In der Serie B hatte er schon einmal aus dem Spiel heraus per Kopf getroffen, damals für seinen Klub Juve Stabia. Nun hofft er, mit seinen „Adlern“ die Gruppenphase zu überstehen. Das ist durchaus machbar, das Team von Maurizio Sarri hat eine machbare Gruppe erwischt. Neben Atlético warten noch Feyenoord Rotterdam und Celtic Glasgow.

Borussia Dortmund muss hingegen in der wohl stärksten Gruppe der Auslosung bestehen. Zum Auftakt am Dienstag setzte es nach einem mutlosen Auftritt eine 0:2-Pleite gegen PSG, die Terzic-Elf trifft noch auf AC Mailand und Newcastle United. Der FC Bayern greift am Mittwoch mit einem Kracher gegen Manchester United in den Wettbewerb ein. (epp)