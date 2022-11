Tottenham gegen Liverpool live: Wo läuft heute die Premier League im TV und Stream?

Kracher in der Premier League

+ © Ashley Western via www.imago-images.de Der FC Liverpool mit Offensivstar Mohamed Salah steht in der Premier League unter Druck. © Ashley Western via www.imago-images.de

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Philipp Kuserau schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool stehen vor dem Duell gegen Tottenham unter Druck. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Stream.

München - So langsam wird es ungemütlich um Jürgen Klopp und seinen Trainerstuhl beim FC Liverpool. Die Entlassung von Klopp - eigentlich ein unvorstellbares Szenario nach all den großen Erfolgen der letzten Jahre - steht zumindest noch nicht zur Debatte. Allerdings drängt sich nach enttäuschenden Pleiten wie zuletzt gegen Leeds (1:2) und Nottingham Forest (0:1) - Teams, die gegen den Abstieg kämpfen - die Frage auf, was mit den Reds aktuell nicht stimmt. Nach der Niederlage gegen Nottingham sprach Klopp selbst von einem „schweren Schlag“.

Liverpool hat 15 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten

Auf den Tabellenersten Arsenal hat Liverpool mittlerweile satte 15 Punkte Rückstand. Mit gerade mal vier Siegen aus zwölf Ligaspielen (vier Remis, vier Niederlagen) sitzt der Champions-League-Sieger von 2019 gerade noch so in der ersten Tabellenhälfte auf einem enttäuschenden neunten Rang. Von den letzten fünf Partien in der Premier League konnte das Team von Klopp nur zwei Siege davontragen - einer davon gegen Manchester City (1:0).

Tottenham hat starke Heimbilanz - Reds warten auswärts auf ersten Sieg

Zu allem Überfluss sind die Reds am Wochenende auch noch zu Gast bei Tottenham, dem aktuellen Tabellendritten. Auch die Leistungen der Spurs waren zuletzt nicht unbedingt überzeugend (drei Siege und zwei Pleiten in den letzten fünf Ligaspielen). Allerdings gilt das Team von Antonio Conte als extrem heimstark (fünf Siege, eine Niederlage) und Liverpool konnte in der Liga auswärts noch keinen einzigen Sieg einfahren (zwei Remis, drei Pleiten). Die Zeichen stehen nicht sonderlich gut für Liverpool - es wird höchste Zeit für einen Befreiungsschlag.

Begegnung Tottenham Hotspur - FC Liverpool Anpfiff 6. November, 17.30 Uhr Stadion Tottenham Hotspur Stadium, London

Spurs gegen Liverpool live: Wo läuft die Premier League im TV und Stream?

Zu sehen gibt es das Kracherspiel in der Premier League am Sonntag beim Pay-TV-Sender Sky. Die Vorberichte mit Florian Schmidt-Sommerfeld beginnen um 17 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Premier League. Neben der TV-Übertragung kann die Partie auch im Live-Stream via Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) und WOW (Abo erforderlich) verfolgt werden. (kus)