Tottenham trennt sich von Interimstrainer Stellini

Tottenham-Präsident Daniel Levy wandte sich nach der Trainerentlassung in einer Mitteilung an die Fans. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Nur einen Monat nach der Trennung von Trainer Antonio Conte hat Premier-League-Club Tottenham Hotspur erneut den Coach gewechselt.

London - Einen Tag nach der 1:6-Pleite bei Newcastle United trennte sich der Tabellenfünfte der englischen Fußball-Meisterschaft von Interimstrainer Cristian Stellini. Vorerst werde mit sofortiger Wirkung Ryan Mason die Mannschaft trainieren, teilte Club-Präsident Daniel Levy am Montag mit.

Tottenham hatte sich Ende März vom bisherigen Cheftrainer Antonio Conte nach dessen aufsehenerregender Kritik an der Mannschaft und am Verein „in beiderseitigem Einvernehmen“ getrennt. Anschließend übernahm dessen Assistent und italienischer Landsmann Stellini die Mannschaft. Der 48-Jährige sei an einem schwierigen Punkt der Saison eingesprungen und er danke ihm und seinem Trainer-Team für die professionelle Art und Weise in einer herausfordernden Zeit, schrieb Levy.

Der Club-Chef bezeichnete in seiner Mitteilung den Auftritt der Mannschaft in Newcastle als „vollkommen inakzeptabel“. Es sei „verheerend“ gewesen, das zu sehen. Er habe sich mit dem Spielerrat getroffen und die Mannschaft sei entschlossen, an einem Strang zu ziehen, um den bestmöglichen Saisonabschluss zu erreichen. Als Fünfter liegt Tottenham auf dem Platz zur Qualifikation für die Europa League. Zu den Champions-League-Rängen fehlen sechs Punkte. Die Verfolger Aston Villa und FC Liverpool haben zwei bzw. drei Punkte Rückstand. dpa