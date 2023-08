Transfer-Coup fix: Eintracht verpflichtet nächsten Neuzugang

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Von Borussia Dortmund kommt ein Verteidiger an den Main.

Frankfurt – Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft weiter auf Hochtouren. Bis zum 1. September hat Sportvorstand Markus Krösche noch Zeit, den Kader zu verstärken und Spieler abzugeben. Die SGE ist aber nicht nur auf der Suche nach Spielern, die die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller sofort verbessern, sondern auch junge Talente, die langsam aufgebaut werden sollen.

Nnamdi Collins Geboren: 10. Januar 2004 (Alter 19 Jahre), Düsseldorf Verein: Eintracht Frankfurt Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt verpflichtet Neuzugang

Solch einen hoffnungsvollen Nachwuchskicker konnte Eintracht Frankfurt nun verpflichten. Wie der Verein bestätigte, kommt Nnamdi Collins aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund an den Main und will die nächsten Schritte in seiner Entwicklung nehmen.

„Nnamdi Collins gehört zu den vielversprechendsten deutschen Talenten auf seiner Position. Wir haben mit Nnamdi einen klaren Plan, der langfristig ausgelegt ist, und freuen uns, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat. Zusammen mit Nnamdi wollen wir kurz- und mittelfristig seine Weiterentwicklung bestmöglich fördern und ihn dabei unterstützen, sein fußballerisches Potenzial zu entfalten“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung über den Neuzugang.

Nnamdi Collins wechselt vom BVB zur SGE. © IMAGO/KH

Der 19-Jährige wurde in Düsseldorf geboren und spielte zunächst für die Fortuna. 2016 wechselte er zu Borussia Dortmund und durchlief dort die Nachwuchsabteilung bis zur U23. Für die U17 und U19 des BVB war der Verteidiger insgesamt 78 Mal im Einsatz.

Eintracht Frankfurt holt Verteidiger vom BVB

Bei Borussia Dortmund feierte der Abwehrspieler große Erfolge. Im vergangenen Jahr wurde er mit seiner Mannschaft Deutscher A-Junioren-Meister und führte die U19 in der abgelaufenen Saison als Kapitän ins Endspiel. International konnte er in der UEFA Youth League Erfahrungen sammeln. Für die U23 des BVB, die in der Regionalliga West beheimatet ist, stand er 2022/23 achtmal auf dem Platz.

Nnamdi Collins durchlief in seiner bisherigen Karriere alle U-Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes, von der U15 bis zur U19, für die er aktuell aktiv ist. Er absolvierte insgesamt 15 Länderspiele, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. (smr)