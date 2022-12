Mbappé nach Barcelona, Sommer nach München? Die aktuellsten Transfergerüchte

Teilen

Kylian Mbappé zum FC Barcelona? Yann Sommer zum FC Bayern? Ein Überblick über die aktuellsten Transfergerüchte.

München - Während der Spielbetrieb in den ausländischen Top-Ligen so langsam wieder ins Rollen kommt, ist das Transferkarussell zwischen den Jahren für gewöhnlich voll in Fahrt. Das neueste Gerücht: Der FC Barcelona plant laut der spanischen Sporzeitung Mundo Derpotivo die Verpflichtung von Superstar Kylian Mbappé (24).

Laut des Berichts wollen die Katalanen im kommenden Sommer alle Hebel in Bewegung setzen, um den Superstar von Paris Saint-Germain unter Vertrag zu nehmen. Warum sich Barça Hoffnungen auf einen Transfer macht: Laut des Berichts soll Mbappé derzeit schlecht auf seinen Arbeitgeberzusprechen sein.

Kylian Mbappé erwägt PSG-Abgang im Sommer - FC Barcelona wohl interessiert

Der Grund: Lionel Messi (35)! Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft – Argentinien schlug Frankreich im Finale – will PSG schnellstmöglich den auslaufenden Vertrag mit Superstar Messi verlängern. PSG soll sich grundsätzlich mit Messi über eine Ausweitung seines Kontrakts über den Sommer hinaus einig sein. Das soll Mbappé stören, so das Blatt.

Daher erwägt er einen Abgang im Sommer – mal wieder. Ebenfalls auf dem Zettel der Katalanen: Youssoufa Moukoko (18) von Borussia Dortmund. Zwar kann sich der Youngster grundsätzlich einen Verbleib beim BVB vorstellen, doch die Gehaltsvorstellungen beider Parteien sollen noch zu weiter auseinander liegen.

Kylian Mbappé (l.), Yann Sommer und Youssoufa Moukoko (r.) sind Gegenstand aktueller Transfergerüchte. © Imago/Koch/Ulmer/Fotoarena

BVB-Star Moukoko soll Interesse des FC Barcelona geweckt haben

Laut der spanischen Tageszeitung Sport soll daher Barcelona in einer guten Verhandlungsposition sein. Angesichts der finanziellen Schieflage des spanischen Top-Klubs ist es allerdings unwahrscheinlich, dass ein Transfer von Mbappé oder Messi klappen wird.

Stabile Finanzen kann hingegen der FC Bayern vorweisen, wenn es um die Verpflichtung eines Ersatzmannes für den verletzten Torhüter Manuel Neuer (36/Unterschenkelbruch) geht. Neben Alexander Nübel (26) von der AS Monaco, dessen Rückhol-Aktion ins Stocken geraten ist, ist ein weiterer Kandidat wieder in den Fokus gerückt: Gladbach-Keeper Yann Sommer (34).

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Yann Sommer zum FC Bayern? Gladbach-Keeper äußert sich

„Es gab ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen“, ließ sich Sommer zu seiner Zukunft zitieren. Neben den Bayern würden auch die Gladbacher von einem Wechsel profitieren, denn zum Saisonende könnte der Schlussmann die Gladbacher ablösefrei verlassen.

Ginge es nur um das Finanzielle, müssten die Westdeutschen eigentlich auch Marcus Thuram ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende ziehen lassen. Inter Mailand soll konkretes Interesse an dem Franzosenbekundet haben, der bei der WM in Katar fünf Einsätze hatte und zwei Tore vorbereitete. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro für den Stürmer. Ramy Bensebaini (27) steht ebenfalls vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.