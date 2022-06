Transfer-News: Bremen leiht Schönfelder an Regensburg, Lamprodoulos verlängert in Bochum

Ab jetzt für Jahn Regensburg im Einsatz: Oscar Schönfelder verlässt Bremen als Leihgabe © IMAGO/foto2press

Werder Bremen verleiht seinen Offensivspieler Oscar Schönfelder an Jahn Regensburg.

Bremen/Bochum - Das gaben die Bremer am Freitag bekannt. «Oscar ist auf uns zugekommen und hat den Wunsch geäußert, sich ausleihen zu lassen. Wir haben mit Regensburg eine wirklich gute Option für ihn gefunden», sagte Werders Leiter Scouting und Profifußball, Clemens Fritz. Der 21 Jahre alte Schönfelder war 2020 aus der U19-Mannschaft von Mainz 05 zu Werder Bremen gewechselt. Seitdem kam er auf elf Pflichtspiel-Einsätze für die Profis.

Bochum: Lampropoulos verlängert bis Juni 2023

Der VfL Bochum geht auch in sein zweites Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga mit Abwehrspieler Vasileios Lampropoulos. Der griechische Nationalspieler, der seit Januar 2020 für die Westfalen spielt, unterschrieb laut Vereinsmitteilung vom Freitag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der VfL hatte den 32-Jährigen zunächst von Deportivo La Coruna ausgeliehen und dann ablösefrei verpflichtet. Im Vorjahr war er in der Hinrunde Stammspieler und kam am Ende auf 13 Einsätze. (dpa)