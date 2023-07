Serie-A-Klub jagt DFB-Star – Neuigkeiten im Kane-Poker

Transfer-News im Ticker

Niclas Füllkrug wird offenbar vom AC Florenz umworben. Der DFB-Stürmer wurde zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Transfer-News im Ticker.

Update vom 10. Juli, 19.55 Uhr: Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Diese Frage wird sich wohl nicht in den nächsten Tagen beantworten lassen. Am kommenden Mittwoch wird der Stürmer bei den Tottenham Hotspur aus dem Urlaub zurückerwartet. Man darf gespannt sein, ob es bis dahin Neuigkeiten gibt.

Wechslt Harry Kane zum FC Bayern? Spurs-Coach: „Ich will, dass er hier bleibt“

Immerhin hat sich ein Spurs-Verantwortlicher nun endlich einmal zum Kane-Poker geäußert. „Harry ist bereits jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins, er ist einer der besten Spieler der Welt. Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Club erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass er das auch will“, sagte der Australier am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer der Londoner.

Allerdings sei ihm von niemandem versichert worden, dass der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft auch in der kommenden Saison für Tottenham in der Premier League auflaufe. „Ich habe keine Zusicherungen erhalten und ich erwarte auch keine. In solchen Situationen hat man es nie mit Gewissheiten zu tun. Ich kann mich nur auf das verlassen, was ich im Moment weiß. Harry ist Teil der Mannschaft und freut sich darauf, wieder dabei zu sein und zu den Spielern zu gehören“, sagte Postecoglou (57), der im Sommer von Celtic Glasgow gekommen war.

+ Niclas Füllkrug (r.) soll angeblich im Visier des AC Florenz sein. © IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Serie-A-Klub jagt DFB-Star Füllkrug – auch der FC Bayern war an ihm dran

Erstmeldung vom 10. Juli, 19.30 Uhr: Wohin zieht es Niclas Füllkrug? Eigentlich hat der DFB-Stürmer bei Werder Bremen noch einen Vertrag bis 2025, doch ein Bleiben an der Weser ist alles andere als sicher.

Zuletzt soll sich auch der FC Bayern mit Füllkrug beschäftigt haben. Der Rekordmeister hat sich nun aber auf Harry Kane als absoluten Wunsch-Transfer geeinigt, weshalb ein Füllkrug-Wechsel an die Isar wohl nicht zustande kommen wird.

Der 30-Jährige soll bei einem passenden Angebot dennoch zu einem Wechsel tendieren, wie in der Vergangenheit immer wieder zu hören war. Nun soll sich laut Sky der AC Florenz mit dem Bundesliga-Torschützenkönig (16 Treffer) beschäftigen. Erste Gespräche sollen auch bereits stattgefunden haben. Allerdings ist nicht mit einer zeitnahen Einigung zu rechnen. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON