Die neuesten Transfer-News im Ticker: Lockt Tuchel einen ehemaligen Chelsea-Schützling zum FC Bayern?

Von: Marius Epp, Niklas Kirk, Christoph Wutz

Im Sommer-Transferfenster stehen einige Wechsel an. Die spannendsten Gerüchte, bevorstehenden Deals und fixen Transfers hier im Ticker.

Update vom 25. Juni, 9.30 Uhr: Wie der englische Guardian berichtet, denkt der FC Bayern München über eine Verpflichtung von Mason Mount nach. Der Mittelfeldspieler hat noch ein Jahr Vertrag beim FC Chelsea und wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht.

Allerdings sollen die Londoner bereits das dritte Angebot des direkten Konkurrenten abgelehnt haben. Demnach fordert der FC Chelsea von den „Red Devils“ um die 75 Millionen Euro, Manchester United bot bislang wohl rund 64 Millionen Euro. Laut des Berichts ist es denkbar, dass ein Transfer zu einem Klub außerhalb Englands auch für weniger Geld über die Bühne gehen könnte als innerhalb der Premier League.

Thomas Tuchel (re.) arbeitete bereits beim FC Chelsea erfolgreich mit Mason Mount (li.) zusammen. © Imago Images / Colorsport

Dies könnte nun den FC Bayern auf den Plan rufen, Trainer Thomas Tuchel soll ein großer Fan des 24-Jährigen sein. Gemeinsam gewannen sie 2021 die Champions League, der englische Nationalspieler stand im Finale gegen Manchester City (1:0) 80 Minuten auf dem Rasen. Ob sich der Spieler selbst einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen kann, ist indes nicht bekannt.

Transfer-News im Ticker: Ehemaliger BVB-Star zurück zu Real Madrid?

Update vom 24. Juni, 21.12 Uhr: Dass der FC Chelsea dringend Spieler verkaufen muss, um seine Transferbilanz auszugleichen, ist bekannt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, wird sich der spanische Rechtsverteidiger César Azpilicueta Champions-League-Finalteilnehmer Inter Mailand anschließen. Sein Vertrag soll über zwei Jahre andauern. Der 33-Jährige wird laut der Zeitung nächste Woche zur medizinischen Untersuchung in Mailand erwartet.

Update vom 24. Juni, 20.30 Uhr: Kehrt Achraf Hakimi zu Real Madrid zurück? Zumindest befeuern Aussagen seines Agenten Alejandro Camaño die Spekulationen um den ehemaligen BVB-Spieler. „Achraf ist seit fünf Jahren nicht mehr bei Real Madrid, aber Real Madrid wird immer seine Heimat sein“, so Camaño. „Irgendwo in seinem Herzen ist Real Madrid, der Verein, in dem er seit seiner Kindheit aufgewachsen ist.“ Der marokkanische Nationalspieler stammt Nachwuchsakademie von Real. Nach seiner Station in Dortmund zog es ihn weiter zu Inter Mailand, bevor sich der 24-jährige PSG anschloss.

Achraf Hakimi hier im Duell mit Leon Goretzka © IMAGO / kolbert-press

Transfer-News im Ticker: Zwei Bundesliga-Stars im Fokus der Premier League

Update vom 24. Juni, 15.58 Uhr: Die Tottenham Hotspur jagen zwei Bundesligaspieler. Edmond Tapsoba von Bayer 04 Leverkusen und Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg stehen bei den Spurs auf der Liste.

Seit längerem ist bekannt, dass die Spurs Leverkusens Tapsoba als Neuzugang in der Innenverteidigung auf der Liste haben. Jetzt soll auch Wolfsburgs van de Ven das Interesse der Nordlondoner auf sich gezogen haben. Der Niederländer schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch in der Bundesliga.

Es soll bereits Gespräche zwischen dem Management von van de Ven und den Spurs gegeben haben.

Update vom 24. Juni, 14.13 Uhr: Spektakuläre Wende im Poker um Marcus Thuram. Medienberichten zufolge sollte der Franzose sich im Sommer dem AC Milan anschließen, jedoch zieht es ihn nun wohl zum Stadtrivalen Inter.

Seit längerem steht bereits fest, dass Thuram Borussia Mönchengladbach ablösefrei verlassen wird. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Inter Mailand seinem Stadtrivalen AC in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Der französische Nationalspieler soll bei Inter ca. sechs Millionen Euro plus Unterschriftsbonus bekommen.

Update vom 24. Juni, 12.57 Uhr: Der FC Bayern München befindet sich weiter auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler. Jetzt taucht mit Frenkie de Jong ein neuer Name auf dem Zettel des Rekordmeisters auf.

Bereits im vergangenen Jahr wollte der FC Barcelona den Niederländer aufgrund seines üppigen Gehalts verkaufen und war sich mit Manchester United einig. Dieser wollte jedoch bei den Katalanen bleiben und so scheiterte der Deal.

Laut Sky ist Thomas Tuchel ein großer Fan des 26-Jährigen und deshalb wird er vom FC Bayern beobachtet.

Thomas Tuchel wirft ein Auge auf Frenkie de Jong. © IMAGO / Pressinphoto; IMAGO / Sports Press Photo

Update vom 24. Juni, 12.00 Uhr: Harry Kane soll angeblich wieder ein Thema beim FC Bayern München sein. Der Stürmer der Tottenham Hotspur steht derzeit immer noch vor einer ungewissen Zukunft und könnte den Club diesen Sommer verlassen.

Sowohl die Sportbild als auch der italienische Journalist und Transfer-Experte Rudy Galetti berichten davon, dass der Rekordmeister Kontakt zum Kapitän der englischen Nationalmannschaft haben soll. Demnächst sollen Gespräche zwischen den beiden Vereinen stattfinden.

Kane ist also weiterhin ein Kandidat bei der Stürmer-Suche des FC Bayern München.

Geht noch was bei Harry Kane und dem FC Bayern? © IMAGO / PA Images

Die neuesten Transfer-News im Ticker: BVB gibt mächtig Gas – Rekordtransfer im Anflug?

Update vom 24. Juni, 10.15 Uhr: Borussia Dortmund gibt Gas auf dem Transfermarkt! Neben Felix Nmecha spielt auch Edson Alvarez eine Hauptrolle in den Planungen des Ruhrpott-Klubs. Der bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stehende Mexikaner könnte zum Rekordtransfer des BVB werden.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, gab es bei den Verhandlungen mit dem 25-Jährigen einen entscheidenden Durchbruch. Sport1 bestätigt diese Meldung. Man soll kurz vor einer Einigung mit Alvarez stehen. Allerdings muss mit Ajax noch verhandelt werden, denn der Mittelfeldspieler könnte richtig teuer werden.

Die SportBild berichtete vor Kurzem, dass der BVB bereit sei, um die 33 Millionen Euro für Alvarez locker zu machen. Ajax soll sogar 45 Millionen Euro fordern.

Edson Alvarez von Ajax Amsterdam weckt Begehrlichkeiten in Dortmund. © IMAGO/ProShots

Transfer-News: BVB findet wohl Bellingham-Nachfolger in Wolfsburg

Update vom 23. Juni, 19.56 Uhr: Auf der Suche nach einem Nachfolger für den für 103 Millionen Euro zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham ist der BVB offenbar fündig geworden. Nach Informationen der Bild steht Borussia Dortmund kurz vor der Verpflichtung von Wolfsburgs Felix Nmecha.

Der eine geht, der andere kommt: Wolfsburgs Felix Nmecha (l.) ersetzt beim BVB wohl den abgewanderten Jude Bellingham (r.). © Imago / Team 2

Coach Edin Terzic sei dem Blatt zufolge von der Spielweise des Noch-Wolfsburgers angetan. Bereits in der jüngeren Vergangenheit waren immer Gerüchte um einen Wechsel des 22-Jährigen zu Schwarz-Gelb aufgekommen. Nun steht der Transfer wohl kurz bevor.

Gladbachs Thuram wechselt nicht nach Leipzig – neuer Verein steht wohl fest

Update vom 23. Juni, 19.23 Uhr: Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach wechselt nicht zu RB Leipzig. Das meldet der Kicker. Der Kontrakt des Franzosen bei den „Fohlen“ läuft zum Monatsende aus, er ist daher ablösefrei auf dem Markt.

Gladbachs Marcus Thuram wechselt nicht zu RB Leipzig. Stattdessen zieht es den Franzosen wohl nach Mailand. © Imago / fohlenfoto

Knackpunkt der Verhandlungen zwischen beiden Parteien sei gewesen, dass der Vizeweltmeister ein üppiges Handgeld jenseits der zehn Millionen Euro gefordert habe. Leipzig sei jedoch nicht bereit gewesen, dem 25-Jährigen eine solche Summe zu zahlen. Der Gladbacher habe daraufhin Abstand von einem Engagement bei den Sachsen genommen, so das Blatt. Stattdessen läuft Thuram fortan nach Kicker-Informationen für den AC Mailand auf. Unterschrieben ist hierbei aber noch nichts, dem Sportjournalisten Fabrizio Romano zufolge könnte Inter dem Stadtrivalen noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Neuer Rekordtransfer: Milans Tonali löst Buffon wohl als teuersten Italiener aller Zeiten ab

Update vom 23. Juni, 18.26 Uhr: Ein Mega-Deal dieses Sommers bahnt sich an. Offenbar steht Milans Sandro Tonali vor einem millionenschweren Wechsel in die Premier League zu Newcastle United. Dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zufolge zahlen die „Magpies“ rund 70 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler, der in Nordengland wohl langfristig bis 2029 unterschreibt. Das berichtet auch die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport.

Milans Sandro Tonali wird wohl neuer italienischer Rekordtransfer. Ihn zieht es dem Vernehmen nach für eine stattliche Summe zu Newcastle United. © Imago / Marco Canoniero

Zwar werde es bis zur Verkündung wegen zu klärender „formeller Details“ noch einige Zeit dauern. Der Deal ist laut Romano aber fix. Die Transfersumme könne sich, so der Sportjournalist, durch Boni weiter erhöhen. Doch bereits die Grundablöse würde Tonali zum teuersten italienischen Spieler aller Zeiten machen. Bislang hält diesen Rekord Torhüter-Legende Gianluigi Buffon, für den Juventus Turin 2001 54 Millionen Euro an den AC Parma überwiesen hatte.

Nach Nkunku-Abgang: Leipzig verpflichtet Hoffenheim-Star Baumgartner als Ersatz

Update vom 23. Juni, 17.40 Uhr: Auch innerhalb der Bundesliga tut sich einiges in Sachen Transfers. RB Leipzig hat jetzt die Verpflichtung von Hoffenheims Christoph Baumgartner perfekt gemacht. Der 23-Jährige erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2028 und kostet dem Vernehmen nach rund 24 Millionen Euro Ablöse.

Er hat große Ziele: Hoffenheims Christoph Baumgartner wechselt zu RB Leipzig. © Imago / Nordphoto

Diese Summe kann durch Boni wohl auf bis zu 28 Millionen Euro ansteigen. Der Österreicher, der sein Heimatland unlängst mit zwei späten Toren in der EM-Qualifikation zum Sieg gegen Schweden geschossen hatte, spielte seit 2017 für die TSG. „RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt“, sagte Baumgartner selbst über den Transfer. „Deswegen bin ich mehr als glücklich und stolz, hier zu sein.“ Der Klub biete ihm „unfassbare Möglichkeiten“, so der offensive Mittelfeldmann. Leipzig reagiert damit auf den Abgang von Spielmacher Christoph Nkunku, der RB für knapp 65 Millionen Euro gen Chelsea verlässt.

Dzeko wechselt zu Fenerbahce: Ex-Bundesliga-Torschützenkönig zieht es in die Türkei

Update vom 23. Juni, 17.00 Uhr: Ein ehemaliger Bundesliga-Star wechselt jetzt den Verein. Edin Dzeko, 2009/10 in Diensten des VfL Wolfsburg Torschützenkönig, zieht es nach dem verpassten Champions-League-Triumph mit Inter Mailand in die Türkei.

Offiziell: Der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko wechselt zu Fenerbahce Istanbul. © Imago / Sportimage

Der Bosnier läuft fortan für Fenerbahce Istanbul auf. Sein Vertrag bei den „Nerazzurri“ läuft aus, er kommt ablösefrei an den Bosporus. Dort unterschreibt der 37-Jährige ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier. Medienberichten zufolge verdient Dzeko bei Fener rund 4,5 Millionen Euro netto jährlich. Er war vor zwei Jahren zu Inter gewechselt.

Erstmeldung vom 23. Juni, 15.56 Uhr: München – Der Transfersommer ist in vollem Gange, rund um den Start der neuen Saison wechseln zahlreiche Spieler ihren Verein. Bis zum Ende des Transferfensters am 1. September können sich die Klubs noch von Spielern trennen und sich verstärken. Alle aktuellen Gerüchte und fixen Deals im Überblick.

Ilkay Gündogan Geboren: 24. Oktober 1990 (Alter: 32 Jahre), Gelsenkirchen Position: Zentraler Mittelfeldspieler Bisherige Stationen: 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City Marktwert: 20 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Medizincheck bereits absolviert? DFB-Star Gündogan wechselt wohl nach Barcelona

Nach dem enttäuschenden Länderspiel mit Deutschland gegen Kolumbien gibt es für Ilkay Gündogan jetzt doch allen Grund zu Freude. Der 32-Jährige wechselt offenbar fix zum FC Barcelona. Das berichtet der Kicker. Demnach hat der 67-fache deutsche Nationalspieler inzwischen bereits den obligatorischen Medizincheck in München absolviert. Er schließt sich dem amtierenden spanischen Meister ablösefrei an, sein Vertrag bei Manchester City läuft zum Monatsende aus.

Nach Informationen des Blatts unterschreibt Gündogan, der sich jüngst nach dem Champions-League-Sieg mit Manchester City sehr emotional gezeigt hatte, einen Zweijahres-Kontrakt bei den Katalanen. Dieser beinhalte eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Offiziell ist der Transfer des Deutschen noch nicht, die Verkündung ist aber nur noch eine Frage der Zeit. Auch ein Verbleib in Manchester hatte lange im Raum gestanden, ist nun aber vom Tisch.

Zwei DFB-Stars wechseln wohl zeitnah den Verein: Während es Ilkay Gündogan (l.) zu Barca zieht, wechselt Chelseas Kai Havertz (r.) zum Stadtrivalen Arsenal. © Imago / Anca Tepei / Pressinphoto

Transfer innerhalb Londons: Havertz verlässt Chelsea und schließt sich offenbar Arsenal an

Nach dem Länderspiel-Triplett beim DFB steht auch Gündogans Nationalmannschafts-Kollege Kai Havertz vor einem Wechsel. Nach übereinstimmenden Medienberichten zieht es den Chelsea-Star zum englischen Vizemeister Arsenal. Er bleibt also in London. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf knapp 80 Millionen Euro ansteigen kann.

Havertz möchte im Jahr vor der Heim-EM international spielen. Die „Gunners“ sind in der nächsten Saison in der Champions League vertreten, Chelsea muss hingegen trotz Rekordausgaben auf dem Transfermarkt mit den nationalen Wettbewerben vorliebnehmen. Offiziell ist auch dieser Wechsel noch nicht, nach Informationen von Sky sind jedoch nur noch letzte Details zwischen den beiden Klubs zu klären.

Beide Nationalspieler hätten offenbar auch zum FC Bayern wechseln können. Allerdings schlug die Transfer-Taskforce der Münchner bei Havertz und Gündogan nicht zu. (wuc)