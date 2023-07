Transfer-News: Italo-Gigant jagt unzufriedenen Bayern-Star – Hofmann unterschreibt bei neuem Klub

Von: Marius Epp, Florian Schimak

Teilen

Hat ein Bayern-Star noch eine Zukunft an der Säbener Straße? Derweil verpflichtet die Eintracht Köln-Star Shkiri. Die Transfer-News im Überblick.

Update vom 5. Juli, 14.47 Uhr: Borussia Mönchengladbach hat seinen nächsten Leistungsträger verloren: Nationalspieler Jonas Hofmann wechselt zu Bayer Leverkusen. Das gab der Werksklub am Mittwoch bekannt, nachdem es schon seit Dienstag entsprechende Spekulationen gegeben hatte.

Der 30-Jährige unterschreibt bis 2027. „Wir haben uns schon länger mit Jonas beschäftigt und sind froh, dass er sich für den Weg zu Bayer 04 entschieden hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über den WM-Teilnehmer von 2022.

Die Borussia reagierte dagegen verschnupft. Er habe Hofmann ein neues „Angebot vorgelegt, das alle von ihm aufgestellten Bedingungen erfüllt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Dass er sich dennoch dazu entschieden hat, die Ausstiegsklausel zu aktivieren, hinterlässt kein gutes Gefühl.“

Zukunft in München völlig offen: Italo-Gigant jagt Bayern-Star Noussair Mazraoui

Update vom 5. Juli, 13.45 Uhr: Was passiert eigentlich mit Noussair Mazraoui? Der Rechtsverteidiger des FC Bayern ist bei Teilen der Fans unten durch. Auch bei Thomas Tuchel genießt er nicht uneingeschränkt den Status des Stammspielers, was der Marokkaner in den vergangenen Monaten häufig moniert hat.

Da sich die Münchner intensiv mit Kyle Walker beschäftigen, dürfte man Mazraoui keine Steine in den Weg legen, sollte dieser den Verein verlassen wollen. Nun ist durchgesickert, dass Juventus Turin am 25-Jährigen interessiert sein soll. Allerdings soll Mazraoui erst eine Freigabe erhalten, wenn der Walker-Transfer eingetütet ist. Das könnte sich noch in die Länge ziehen.

Transfer-News im Überblick: Italo-Gigant jagt Bayern-Star – Eintracht schnappt sich Shkiri

+++ Update vom 5. Juli, 13.27 Uhr: Offenbar hat sich Eintracht Frankfurt einen begehrten Bundesliga-Star geschnappt. Ellyes Shkiri soll sich am Mittwoch in der Mainmetropole aufhalten und dort den Medizincheck absolvieren. Der Mittelfeldspieler stand bis vergangene Woche noch beim 1. FC Köln unter Vertrag.

Deal fix: Manchester United verpflichtet Mason Mount vom FC Chelsea

+++ Update vom 5. Juli, 11.53 Uhr: Der Wechsel von Mason Mount zu Manchester United ist perfekt. Die Red Devils posteten ein kurzes Video, in dem zu erkennen ist, dass der bisherige Mittelfeldspieler des FC Chelsea das United-Trikot überzieht. Mount soll um die 60 Millionen Euro Ablöse kosten, angeblich soll sich auch der FC Bayern mit dem 24-Jährigen beschäftigt haben.

+++ Update vom 5. Juli, 11.08 Uhr: Während Real Madrid und der FC Bayern noch feilschen, macht der FC Barcelona Nägel mit Köpfen. Nach Ilkay Gündogan haben die Katalanen den nächsten ablösefreien Transfer getätigt. Von Athletic Bilbao kommt Inigo Martinez ins Camp Nou. Der Vertrag des 31-jährigen Innenverteidigers bei den Basken lief auf.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Transfer-News im Überblick: Ancelotti verlässt Real Madrid – Bayern-Wunschspieler unterschreibt

Erstmeldung vom 5. Juli, 10 Uhr: München – Der Juli und der August werden im Fußball heiß. Und das nicht nur meteorologisch!

Viele Top-Klubs suchen nach neuen Spielern und Verstärkungen. Der FC Bayern benötigt beispielsweise dringend einen neuen Mittelstürmer. Harry Kane soll daher nach München wechseln. Bis der Transfer aber über die Bühne geht, wird allerdings noch ein bisschen Wasser die Isar hinabfließen.

Fix ist hingegen der Abgang von Carlo Ancelotti bei Real Madrid – allerdings erst 2024. Dann läuft der Vertrag des Trainers bei den Königlichen aus. Der 64-Jährige übernimmt die brasilianische Nationalmannschaft. Ancelotti wird der erste Ausländer, der die Selecao coachen wird.

Carlo Ancelotti (l.) wird ab 2024 Trainer der Selecao. Declan Rice wird im Sommer zum FC Arsenal wechseln. © IMAGO / Shutterstock / PA Images

Transfer-News im Überblick: FC Arsenal mit West Ham einig – Rice wechselt zu den Gunners

Währenddessen steht der FC Arsenal vor der Verpflichtung seines Wunschspielers, den auch der FC Bayern gerne gehabt hätte. Der Transfer von Declan Rice könnte am Mittwoch offiziell gemacht werden, denn West Ham United und die Gunners sollen sich auf eine Ablöse von 100 Millionen Pfund plus 5 Millionen Boni geeinigt, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet. (smk/epp/SID)