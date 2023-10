Bayer Leverkusen mit Schützenfest gegen Qarabag Agdam: Boniface schießt Traumtor

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Europa League gewinnt Bayer Leverkusen gegen Qarabag Agdam. Angreifer Boniface schoss dabei ein ganz besonders schönes Tor.

Update, 26. Oktober, 23.09 Uhr: Bayer Leverkusen hat seine Erfolgsserie auch in der Europa League fortgesetzt. Der Bundesliga-Tabellenführer feierte eine Torgala und bezwang Qarabag Agdam mit 5:1. Ein besonderer Treffer gelang Viktor Boniface zum zwischenzeitlichen 3:1. Wirtz legte auf den Mittelstürmer ab, der den Ball kurz annimmt und aus etwa 20 Metern volley in die Maschen drischt..

Erstmeldung: Leverkusen – Die Partie des 3. Spieltags der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam steigt am Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 21 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Qarabag Agdam: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa- League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam am Donnerstag, 26.10.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21.00 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen Qarabag Agdam: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam am Donnerstag, 26.10.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Bayer Leverkusen gegen Qarabag Agdam: Topspiel der Gruppe H

Bayer Leverkusen ist derzeit die Mannschaft der Stunde in der deutschen Fußball-Bundesliga. Das Team von Cheftrainer Xabi Alonso ist noch ungeschlagen und führt die Tabelle vor dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart an. In der Europa League ist das Bild ähnlich: Zwei Siege nach zwei Spielen bedeuten Rang eins in der Gruppe H.

Die „Werkself“ will seine Gruppe gewinnen, um die Zwischenrunde zu überspringen und sich direkt für das Achtelfinale der Europa League zu qualifizieren. Mit Qarabag Agdam kommt der ebenfalls noch ungeschlagene Zweitplatzierte in die BayArena zum Topspiel des 3. Spieltags der Gruppe H. Mit einem Sieg würde Leverkusen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Bayer Leverkusen trifft auf Qarabag Agdam. © IMAGO/Laci Perenyi

Der Gegner aus Aserbaidschan ist aber nicht zu unterschätzen und vor allem defensiv extrem stark. In den ersten beiden Partien der Europa-League-Saison gab es jeweils einen knappen 1:0-Sieg über BK Häcken und Molde FK. Qarabag Agdam stand sehr sicher in der Abwehr und ließ nur ganz wenig zu. Einen Gegentreffer kassierte die Mannschaft aber nicht. Bayer Leverkusen steht also vor einer nicht ganz so einfachen Aufgabe. (smr)