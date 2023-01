Sky-Moderatorin Laura Winter: Verlobte von Jonas Hofmann zeigt „das, was man im TV nicht sieht“

Von: Alexander Kaindl

Laura Winter zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen von Sky Sport News HD. Jetzt hat die Verlobte von Nationalspieler Jonas Hofmann einen kleinen Trick verraten.

München - Hinter Laura Winter liegen aufregende Wochen. Im November stelle Nationalspieler Jonas Hofmann der Sky-Moderatorin die Frage aller Fragen. An ihrem 29. Geburtstag sagte sie „Ja!“ - nur wenige Tage später ging es zur WM 2022. Leider nur kurz: Wir alle wissen, wie die Weltmeisterschaft für Hofmann und den DFB endete.

Laura Winter Geboren am 13. November 1993 (Alter: 29 Jahre) in Seligenstadt Moderatorin bei Sky Verlobt mit: Jonas Hofmann (13. November 2022)

Laura Winter und Jonas Hofmann: Sport-Traumpaar hat aufregende Wochen hinter sich

Im Anschluss daran gab es für Winter und Hofmann aber noch einen Traumurlaub auf den Malediven. Das WM-Aus verarbeiten, Kraft für neue Aufgaben tanken - das deutsche Sport-Traumpaar verbrachte herrliche Tage im Paradies. Jetzt im Januar gehen die beiden wieder ihren Jobs nach: Sie als Moderatorin von Sky Sport News HD, er als Bundesligaprofi bei Borussia Mönchengladbach.

Winter gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in den Sky-Alltag. Fotos mit Kollegen oder Kolleginnen, Bilder aus der Maske, Eindrücke aus dem Studio - die Journalistin postet fleißig auf Instagram. So auch am 10. Januar, als sie zwei Bilder in ihrer Story teilte. Auf dem ersten sah man Laura Winter von vorne im grünen Oberteil, dazu schrieb sie: „So sieht das Ganze von vorne aus.....“

Sky-Moderatorin Laura Winter: Verlobte von Jonas Hofmann zeigt „das, was man im TV nicht sieht“

Man konnte bei dieser Botschaft wohl schon erahnen, dass sie gleich ein kleines Geheimnis lüften wird. Und tatsächlich kam die Auflösung mit der zweiten Story: „Das, was man im TV nicht sieht“, schrieb Winter zu einem Bild, das sie von hinten zeigt, mit einem tränenlachenden Emoji.

Sky-Moderatorin Laura Winter hat einen etwas anderen Einblick in ihre alltägliche Arbeit gewährt. © Screenshot Instagram / Laura Winter

Man sieht neben vielen Kabeln für den Ton, dass ihre Bluse mit zwei Bändern fixiert wurde, damit sie straffer sitzt. Während der Sendung bekommt der Fan die Moderatorin natürlich nur von vorne zu sehen. Möglicherweise wundert er sich sogar über das perfekt sitzende Outfit. Die kleine Schummelei mit den Bändern am Rücken ist im Live-Bild aber natürlich nicht zu entdecken.

TV-Tricks gibt es nicht nur bei Laura Winter und Sky

Im TV wird ständig und überall mit kleinen Tricks gearbeitet. Das weiß beispielsweise auch Winters Kollegin Lea Wagner, die während der WM im Einsatz war. (akl)