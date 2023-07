Eintracht-Coach Toppmöller gibt Richtung vor: „Net viel Gebabbel, Frankfurt makes trouble“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt hat den neuen Cheftrainer Dino Toppmöller offiziell vorgestellt. Der Coach hat einiges vor mit der SGE.

Frankfurt – Dass der neue Cheftrainer von Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller heißt, war schon lange klar. Nun hat die SGE ihren neuen Coach auch offiziell vorgestellt. Auf der Pressekonferenz machte Sportvorstand Markus Krösche noch einmal klar, warum die Wahl auf Toppmöller fiel: „Dino Toppmöller steht für offensiven, mutigen Fußball. Er hat klare Prinzipien und ein gutes Gespür für einzelne Spieler. Er passt perfekt zu uns und dem Verein Eintracht Frankfurt.“

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (Alter 42 Jahre), Wadern Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt stellt Ceftrainer Toppmöller vor

Toppmöller war sofort Feuer und Flamme als er vom Interesse der Eintracht hörte: „Als Eintracht Frankfurt als Traditionsverein, mit der Strahlkraft, der Entwicklung, meinem Bezug zur Stadt und der Voraussetzung, mit Markus Krösche und Timmo Hardung zusammenzuarbeiten, auf mich zukam, musste ich nicht lange überlegen.“

Die Fans der Frankfurter Eintracht können sich in den nächsten Jahren auf Angriffsfußball im Waldstadion freuen. „Ich bin jemand, der sehr kommunikativ ist und dem es wichtig ist, dass wir als Gruppe harmonieren. Ich möchte offensiven Fußball spielen lassen und eine gute Struktur im Ballbesitz haben, mit gutem Gegenpressing“, sagte Toppmöller bei seiner Vorstellung.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. © dpa

Zunächst ist es für den neuen Coach aber wichtig, seine Spieler kennenzulernen und mit ihnen im täglichen Training zu arbeiten. „Wir wollen eine gewisse Flexibilität im Spiel haben. Da wird es erstmal wichtig für mich sein, die Jungs kennenzulernen. Ich hab den Anspruch an uns und die Mannschaft in einer Dreier- als auch Viererkette spielen zu können“, so Toppmöller, der für seine Aufgabe am Main brennt: „Wenn wir sagen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, heißt es nicht, dass die Dinge, die vorher waren, nicht gut waren. Am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen. Dafür wollen wir von Tag eins an alles geben.“

Eintracht Frankfurt: Toppmöller will um internationale Plätze spielen

Glücklich ist Toppmöller über die kürzlich getätigten Transfers. „Robin Koch und Ellyes Skhiri sind zwei hervorragende Spieler, die auch Führungsrollen übernehmen sollen. Gerade in den zentralen Positionen ist es wichtig, Spieler zu haben, die schon einiges an Erfahrungen sammeln konnten. Ich habe totales Vertrauen in die sportliche Führung. Man kann sagen, dass Markus Krösche ein glückliches Händchen hinsichtlich Transfers hat. Mein absolutes Vertrauen in ihn, Timmo und den ganzen Verein ist da.“

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Toppmöller hat hohe Ziele in der anstehenden Spielzeit: „Es ist wichtig, dass wir einen hohen Anspruch an uns haben. Dass wir so schnell wie möglich unsere Idee als Team verinnerlichen, sodass wir am Ende des Tages Spiele gewinnen und uns so für den internationalen Wettbewerb qualifizieren.“ Die Richtung der SGE hat der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann jetzt schon vorgegeben: „Ich habe die Choreografie gesehen: Net viel Gebabbel, Frankfurt makes trouble. Das könnten wir ganz gut als Motto nehmen, dass wir im positiven Sinne „troublemaker“ sind.“ (smr)