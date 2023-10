TSC Backa Topola gegen SC Freiburg jetzt live: So sehen Sie das Europa-League-Spiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Europa League ist der SC Freiburg zu Gast bei TSC Backa Topola. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Backa Topola – Die Partie des 3. Spieltags der Europa League zwischen SC Backa Topola und dem SC Freiburg steigt am Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 18.45 Uhr in Backa Topola. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSC Backa Topola gegen SC Freiburg: Europa League live im Free-TV

Die Partie des 3. Spieltags der Europa League zwischen TSC Backa Topola und dem SC Freiburg am Donnerstag, 26.10.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen,.

TSC Backa Topola gegen SC Freiburg: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen TSC Backa Topola und dem SC Freiburg am Donnerstag , 26.10.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

TSC Backa Topola gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

Nach dem knappen 2:1-Sieg über den VfL Bochum geht es für den SC Freiburg in der Europa League weiter. Am 3. Spieltag ist die Mannschaft von Cheftrainer Christian Streich zu Gast bei TSC Backa Topola. Die Serben sind in einer Gruppe mit den Breisgauern, West Ham United und Olympiakos Piräus klarer Außenseiter, wollen aber überraschen.

Das erste Ausrufezeichen setzte TSC Backa Topola am vergangenen Europa-League-Spieltag. Gegen Piräus gelang ein verdientes 2:2, der erste Punktgewinn nach der Auftaktniederlage beim englischen Klub West Ham United. Im Duell mit Freiburg soll der erste Sieg her, doch dafür muss alles passen. Streich und sein Team sind gewarnt, den kommenden Gegner nicht zu unterschätzen.

In der Gruppe A der Europa League liegt West Ham United mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Spitze der Tabelle. Dahinter ordnet sich der SC Freiburg ein, der drei Punkte auf dem Konto hat. Olympiakos Piräus und TSC Backa Topola konnten erst einen Zähler ergattern und stehen auf den Rängen drei und vier.

Der SC Freiburg ist zu Gast bei TSC Backa Topola. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

Mit einem Auswärtssieg bei Backa Topola würde der SC Freiburg Platz zwei festigen und einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde der Europa League machen. (smr)