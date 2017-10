1899 Hoffenheim vs. Istanbul Basaksehir: So sehen Sie die Partie live in TV und Livestream

Bundesliga hui, Europacup pfui: Kann 1899 Hoffenheim seine Pleiteserie gegen die Gäste von Istanbul Basaksehir stoppen? Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

München - Vier Spiele, vier Niederlagen: Die bisherigen Auftritte von Europacup-Debütant 1899 Hoffenheim gingen bisher allesamt in die Hose. Waren die beiden Niederlagen im Rahmen der Champions-League-Quali gegen Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp durchaus zu erwarten, sieht das in der Europa League anders aus: In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Sporting Braga und Ludogorets Razgrad gelang den Kraichgauern jeweils eine 1:0-Führung, am Ende stand man aber jeweils mit leeren Händen da. Dies soll im dritten Match gegen den türkischen Vertreter Istanbul Basaksehir FK nicht mehr der Fall sein. Als Gruppenletzter steht das Team von Julian Nagelsmann gehörig unter Druck und wenn es mit dem Weiterkommen noch klappen soll, müssen gegen den Vizemeister der vergangenen türkischen Spielzeit die ersten Punkte her.

Während die TSG Hoffenheim bei der Generalprobe einen Heimsieg gegen den FC Augsburg verpasste, konnte Istanbul sein Match gegen Alanyaspor mit 2:1 gewinnen. Matchwinner war dabei ein ehemaliger Star des Weltfußballs: Stürmer Emmanuel Adebayor, früher bereits bei europäischen Topklubs wie Real Madrid, FC Arsenal oder Manchester City am Ball, schoss den Siegtreffer. Zu den weiteren bekannten Protagonisten beim Gegner Hoffenheims zählen die Ex-Hamburger Eljero Elia und Tunay Torun sowie der 37-jährige türkische Ex-Nationalspieler Emre Belözoglu. Trainiert wird die Mannschaft Basaksehirs von Abdullah Avci, der von 2011 bis 2013 auch die Nationalmannschaft betreute.

Vor dem Duell in Sinsheim warten beide Mannschaften noch auf den ersten Sieg in der Europa-League-Gruppe C. Während Hoffenheim noch keinen einzigen Zähler einfahren konnte, gelang Gegner Basaksehir FK zumindest beim Auftaktspiel gegen Ludogorets Rasgad ein Remis. Eines steht wohl fest: Sollte die TSG 1899 gegen den Verein, welcher eng mit der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan verbunden ist, eine weitere Niederlage kassieren, könnte man das Erreichen der Runde der letzten 32 Mannschaften wohl bereits abschreiben.

1899 Hoffenheim gegen Istanbul Basaksehir FK: Europa League live im Free-TV bei SPORT1

1 aus 3: Zum zweiten Mal in Folge gibt es den Europa-League-Auftritt von 1899 Hoffenheim live im Free-TV bei SPORT1 zu sehen, während die Partien von Köln und Berlin nur im Pay-TV laufen. Nachdem auf dem Sportsender bereits die Niederlage in Bulgarien live verfolgt werden konnte, übertragt SPORT1 auch das Aufeinandertreffen zwischen der TSG und Istanbul Basaksehir. Wenn sich der türkische Klub in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim die Ehre gibt, können Zuschauer bereits ab 19.00 Uhr das Geschehen im frei empfangbaren Fernsehen sehen, wenn der Münchner Sender wie gewohnt eine ausführliche Vorberichterstattung zelebriert.

Bis zum Anpfiff stehen Vorberichte und Interviews mit Beteiligten auf dem Programm, ebenso wie eine Live-Analyse der frühen Abendspiele, in denen bereits Hertha BSC und der 1. FC Köln eingreifen. Die Moderation übernehmen Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann, gemeinsam mit Experten. Die Liveübertragung vor Ort ab 21.00 Uhr präsentieren dann Moderator Jochen Stutzky sowie Kommentator Markus Höhner. Nach dem Abpfiff gibt es etwa ab 23.00 Uhr nochmal die Highlights dieser und auch anderer Begegnungen des Tages zu sehen.

TSG 1899 Hoffenheim gegen Istanbul Basaksehir FK: Europa League im kostenlosen Livestream

Wer die Partie der Hoffenheimer gegen Istanbul nicht im Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, auf den kostenlosen Livestream von SPORT1 zurückzugreifen. Das ist der einzige legale Weg in Deutschland, das Duell dieser beiden Mannschaften umsonst im Internet zu begutachten.

Sicher gibt es auch von anderen Anbietern in den Weiten des Internets Angebote von Gratis-Livestreams. Der volle Genuss wird hier jedoch selten erlebt: In der Regel haben diese Streams eine mangelhafte Bild- und Tonqualität vorzuweisen. Ein weiterer Punkt: Bei derartigen Streams passiert es schnell, dass man sich Viren, Scams oder Malware einsammelt, die auf Computern bleibende Schäden anrichten können.

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung derartiger Angebote seitens des Europäischem Gerichtshofes für illegal befunden wurde.

TSG 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir FK: Europa League live im Pay-TV bei Sky

SPORT1 zeigt das Spiel im Free-TV, Sky-Abonnenten können das Spiel auch im Pay-TV sehen. Der Sender überträgt 2017/18 schließlich noch sämtliche Partien der Europa League - eine Tatsache, die sich zur kommenden Saison ändern wird, wie wir kürzlich berichteten. Wenn Sie das dritte Gruppenspiel von Hoffenheim lieber auf Sky verfolgen möchten, brauchen Sie natürlich ein gültiges Abo - inklusive Sport-Paket. Dort gibt es neben Spitzenfußball weitere Sportarten wie Handball, Golf oder die Formel 1 zu bewundern.

Die Live-Übertragung des Matches zwischen 1899 Hoffenheim und Istanbul Basaksehir FK können Sie an diesem Donnerstag live ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD verfolgen, hier wird die Partie als Einzelspiel gezeigt. Der Kommentator ist Holger Pfandt. Wer bei sämtlichen Begegnungen auf der Höhe sein möchte, kann die Konferenzschaltung auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD wählen. In der Konferenz kommentiert Stefan Hempel das Heimspiel der Kraichgauer gegen den türkischen Klub aus der Metropole Istanbul.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Istanbul Basaksehir FK: Europa League im Livestream bei Sky Go

Bei dem Pay-TV-Sender Sky gibt es das Duell Hoffenheim gegen Istanbul nicht nur im Fernsehen live: Zahlende Abo-Besitzer können das Spiel selbstverständlich auch auf der Plattform Sky Go ansehen. Um sich bei dem Dienst einzuloggen, braucht es wahlweise die Kundennummer oder die E-Mail-Adresse in Verbindung mit der vierstelligen Sky-Pin. Sky Go ist über den Webbrowser zu erreichen, alternativ kann man sich auch die Sky-Go-App herunterladen. Hierfür steht der iTunes-Shop sowie der Google Play Store zur Verfügung.

Europa League 2017/2018: Gruppe C mit 1899 Hoffenheim vor dem Spiel gegen Istanbul

Platz Verein Spiele Punkte Tordifferenz 1 Sporting Braga 2 6 4:2 2 Ludogorez Rasgrad 2 4 2:1 3 Istanbul Basaksehir 2 1 1:2 4 TSG 1899 Hoffenheim 2 0 2:4

