TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: Hier läuft die Bundesliga

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Sinsheim – Das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt steigt am Samstag, 21. Oktober 2023, um 15:30 Uhr in Sinsheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen der im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Sinsheim startet am Samstag, 21. Oktober 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Eintracht Frankfurt will nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim nach der Länderspielpause nachlegen und auch die Punkte aus Sinsheim mitnehmen. Die Aufgabe bei der TSG Hoffenheim wird aber alles andere als einfach, denn die Mannschaft von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo befindet sich in ausgezeichneter Form und hat sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgespielt.

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

„Wir hatten eine gute Trainingswoche mit den Jungs, die da waren. Larsson, Chaibi, Aaronson und Marmoush haben heute leicht trainiert, Pacho und Skhiri werden morgen einsteigen. Trapp hat Rückenschmerzen, wir schauen von Tag zu Tag“, sagte SGE-Coach Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie in Sinsheim.

„Die taktische Ausrichtung steht früher fest als das Personal. Das Grundgerüst steht; zwei, drei Positionen sind offen. Pacho landet erst am Abend, aber wenn er Grünes Licht gibt, wird er spielen“, so Toppmöller weiter, der Respekt hat vor dem kommenden Gegner: „Die TSG Hoffenheim hat im 3-5-2 offensiv wie defensiv klare Ideen. Es treffen zwei Teams aufeinander, die nach vorne spielen möchten. Es geht darum, am Samstag die bessere Performance auf den Platz zu bringen. Wir wollen nachlegen!“

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. © IMAGO/HMB Media

Der Eintracht-Cheftrainer hofft, dass seiner Mannschaft mit den Fans im Rücken ein Sieg gelingt: „Wir fahren nach Sinsheim in der Annahme, dass sehr viele Fans von uns für ein gefühltes Heimspiel sorgen werden. Der Support der Fans beflügelt die Jungs, auch wenn es auswärts in den Ergebnissen noch nicht sichtbar ist. Aber in Mainz zum Beispiel konnten wir so die Unterzahl kompensieren.“ (smr)