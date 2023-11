TSG Hoffenheim gegen FSV Mainz 05 live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell TSG Hoffenheim gegen FSV Mainz 05. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Sinsheim – Die Bundesliga-Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FSV Mainz 05 steigt am Sonntag, 26. November 2023, um 17.30 Uhr in Sinsheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSG Hoffenheim gegen FSV Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FSV Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

TSG Hoffenheim gegen FSV Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen der TSG Hoffenheim und dem FSV Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 26. November 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

TSG Hoffenheim gegen FSV Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

Die Länderspielpause ist vorbei und in der deutschen Fußball-Bundesliga steht der 12. Spieltag an. Die TSG Hoffenheim hat sich in den letzten Wochen weit nach oben geschoben und befindet sich mitten im Kampf um die internationalen Plätze. Die nächsten Punkte dafür sollen gegen Kellerkind Mainz her, die sich nach dem Trainerwechsel aber verbessert zeigten.

„Die Mainzer lassen im Durchschnitt nur elf Torschüsse pro Spiel zu - das ist sehr wenig. Wir brauchen daher erneut unsere Basis: Aggressivität, Härte, Intensität und Laufbereitschaft“, sagte Hoffenheim-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Rheinhessen.

Die TSG Hoffenheim trifft auf den FSV Mainz 05. © IMAGO

Wir wollen in den fünf verbleibenden Spielen in diesem Jahr Vollgas geben. Das ist eine Riesenchance, um unsere Leistung zu bestätigen. Wir wollen eine ähnliche Ausgangsposition im Januar haben, wie es auch aktuell der Fall ist“, so der Coach weiter, der die Heimbilanz aufpolieren will: „Wir haben zu wenig Punkte geholt. Ich glaube, dass wir mit der Leistung ein paar mehr Punkte verdient gehabt hätten. Das gleicht sich dann mit der Auswärtspunktebeute aus. Wir müssen aber auch darauf achten, gegen wen wir in der PreZero Arena schon gespielt haben. Da waren große Namen dabei. Wir gehen die Spiele immer so an, um in jeder Partie drei Punkte zu holen.“ (smr)