TSG Hoffenheim gegen VfL Bochum live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim den VfL Bochum. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Sinsheim – Die Bundesliga-Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum steigt am Freitag, 8. Dezember 2023, um 20.30 Uhr in Sinsheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSG Hoffenheim gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

TSG Hoffenheim gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum im Live-Stream übertragen.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Zum Start des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum. Die Gastgeber spielen eine starke Saison und haben sich im vorderen Tabellendrittel festgesetzt. Sollten die Kraichgauer die Form halten, könnten sie um die internationalen Plätze mitspielen.

TSG Hoffenheim gegen VfL Bochum: Wer holt sich den Sieg?

Der VfL Bochum hingegen kämpft um den Klassenerhalt und ist bislang im Soll. Nach 13 Spieltagen rangiert Bochum auf Platz zwölf und hat 13 Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag gab es endlich den ersten Heimsieg. Der VfL Wolfsburg wurde mit 3:1 besiegt und damit bestätigten die Bochumer ihre gute Form. In Hoffenheim sollen die nächsten Zähler her auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Auf der Position des Cheftrainers ist mit Thomas Letsch offenbar genau der richtige Mann am Ruder. Deshalb verlängerte der VfL Bochum kürzlich auch den Vertrag bis 2026. „Kontinuität in der Entwicklung wird durch Kontinuität auf den entscheidenden Positionen begünstigt. Thomas Letsch hat unser Team in einer überaus schwierigen Lage übernommen und es zum Klassenerhalt geführt. Thomas hat die Bochumer Gemeinschaft kennen und schätzen gelernt und sich durch erfolgreiche Arbeit ihren Respekt erworben“, sagte Bochums Geschäftsführer Sport Patrick Fabian.

Die TSG Hoffenheim empfängt den VfL Bochum. © IMAGO

„Für mich ist und bleibt es ein Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen. Hier ist genau der richtige Platz für mich - in der Stadt Bochum, beim VfL und seinen wunderbaren Menschen“, sagte Letsch. (smr)