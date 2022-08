Lewandowski-Verkauf? „Lukrativster Transfer, den sie jemals gemacht haben“

Von: Johannes Ohr

Christian Heidel ist ein echtes Bundesliga-Urgestein. Im Interview teilt er Erfahrungen und Erlebnisse und schießt gegen die WM 2022 in Katar.

München/Mainz - Klopp. Tuchel. Tedesco. Alle haben eines gemeinsam: Ihr Ex-Chef ist Christan Heidel. Dem Boss von Mainz 05 und Ex-Manager von Schalke 04 wird ein exzellentes Auge für Top-Trainer nachgesagt. Im tz-Interview spricht er über seine Trainer-Philosophie und die Zukunft des Fußballs.

Schalke und Bremen sind zurück. Wie schätzen Sie die Konkurrenz im Kampf und den Klassenerhalt ein?

Christian Heidel: Unser Minimalziel muss immer sein, in der Liga zu bleiben. Diese Saison ist schwer einzuschätzen. Letztes Jahr hast du gesagt, du musst wahrscheinlich vor Bielefeld und Fürth sein. Jetzt ist es schwerer, da potenzielle Kandidaten zu nennen, weil Verein mit großen Namen zurückkehren. Wir schauen aber eh lieber auf uns selbst.

Welche Rolle soll Mainz künftig in der Bundesliga spielen?

Heidel: Es gibt nur sechs andere Mannschaften, die heute länger ohne Unterbrechung in der Bundesliga spielen. Wenn wir das stabilisieren können, haben wir viel gewonnen. Wir dürfen weiterhin der Underdog sein, haben aber die Aufgabe, die Großen zu ärgern.

Christian Heidel sorgt sich um die Stadion-Atmosphäre in der Zukunft. © imago/Rene Schulz

Mainz-Boss Heidel setzt weiterhin auf Bo Svensson

So wie in den vergangenen beiden Jahren seit Ihrer Rückkehr. Welchen Anteil haben Sie daran?

Heidel: Ich sehe das als Teamleistung. Dass die Fans bei meiner Rückkehr viel Hoffnung mit mir verbinden, weil wir hier gemeinsam keine unerfolgreiche Zeit hatten, freut mich natürlich, war aber zu Beginn auch ein wenig erdrückend. Sicher war es aber die gute gemeinsame Basis für eine außergewöhnliche Rückrunde und den Klassenerhalt. Natürlich gehören dazu aber auch Bo Svensson und Martin Schmidt. Das passte und passt auch weiterhin. Ich weiß beispielsweise nicht, ob zurückgekommen wäre, wenn Bo sich gegen Mainz entschieden hätte.

Warum?

Heidel: Weil ich keine adäquate Alternative gefunden hätte. Ich kenne ihn ja schon lange, habe ihn damals überreden müssen, Trainer zu werden. Er wollte in Dänemark Lehrer werden. In seinem letzten Jahr als Spieler saß ich auf der Bank oft neben ihm. Was er gesehen hat, was er reingerufen hat - er hat damals schon wie ein Trainer gedacht. Ich habe immer gesagt: Der wird mal Bundesliga-Trainer. Ich hatte deshalb wirklich nur Bo im Kopf.

Mainz-Boss Heidel: Trainer müssen „überdurchschnittlich intelligent“ sein

Klopp, Tuchel, Svensson. Sie gelten als einer, der ein Händchen für Trainer hat. Welche Eigenschaften sind besonders wichtig?

Heidel: Viele Kollegen sagen oft, ein Trainer braucht Erfahrung für die Bundesliga. Das macht für mich aber nur einen ganz kleinen Prozentsatz am Gesamtpaket aus. Die Basis für alles – und da lachen immer alle – ist für mich eine überdurchschnittliche Intelligenz. Intelligente Menschen adaptieren einfach das ganze Geschäft schneller und leichter.

Was noch?

Heidel: Überragendes Fachwissen. Ich habe gelernt, dass Trainer, die als Spieler keine Profis waren, sich mit dem Spiel oft viel intensiver beschäftigen als diejenigen, die 300 Spiele auf dem Buckel haben und vielleicht denken, sie wüssten schon alles. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern.

Haben sie dafür ein Beispiel?

Heidel: Thomas Tuchel. Wie viele Bücher der gelesen hat! Er hatte im Bus teilweise Strichmuster vor sich liegen, auf denen ich gar nichts erkannt habe. Das waren die Passsequenzen von Mannschaften von Pep Guardiola. Thomas hat sich reingesteigert, jeden einzelnen Strich studiert. Dazu kommt noch mehr…

Mainz-Boss Heidel hält soziale Kompetenz bei Trainern für essenziell

Bitte!

Heidel: Die Bereitschaft zu lernen, und nie damit aufzuhören. Erst neulich hat mir Kloppo erzählt, dass er sich auch mit Hirnforschung beschäftigt. Er holt sich Input von außen und saugt einfach alles auf. Auch Bo Svensson sucht immer nach neuen Trainingsformen, er erinnert mich in seinem Wissensdurst sehr an diese Vorgänger.

Christian Heidel (2. v. r.) kennt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (r) gut. © imago images/Marcel Lorenz

Gibt es noch weitere Punkte?

Heidel: Die soziale Kompetenz. Bo ist knüppelhart als Trainer und kann richtig unangenehm sein, nimmt die Jungs aber auch in den Arm. Selbst Spieler, die nicht zum Einsatz kommen, sehen in ihm den entscheidenden Punkt, warum wir Erfolg haben. Er ist schon sehr außergewöhnlich. Dazu kommen dann die Sahnehäubchen.

Erzählen Sie.

Heidel: Rhetorik. Charme, Ausstrahlung. Die Gabe, Menschen zu begeistern. Das sind die Dinge, die nur schwer zu erlernen sind. Den Klopp kannst du überall hinstellen, die Leute sind immer fasziniert. Wenn du dich mit ihm, Tuchel, Domenico Tedesco oder Bo unterhältst, machst du dir anschließend Gedanken über das Gespräch.

FSV Mainz 05: Viele großen Trainer haben hier gestartet

Klopp, Tuchel und Svensson wurden in Mainz groß. Nur Zufall?

Heidel: Sie konnten und können sich hier frei entwickeln. Das ist ein Riesenvorteil von Mainz 05. Bo Svensson wird Bo Svensson, er kann von anderen Trainern lernen, aber wird deswegen nicht Klopp oder Tuchel. Trainer dürfen bei uns auch verlieren und Fehler machen. Das geht aber nicht überall. Bei den großen Traditionsvereinen ist das eine andere Welt. Da wird sofort von überall auf einen eingedroschen. Dort mit einem Trainer durch ein Tal zu gehen, ist natürlich schwieriger. Kloppo hat mal neun Spiele in Folge nicht gewonnen, davon acht Spiele verloren, aber keiner hat ihn in Frage gestellt. Das war aber 2005 und er hatte noch keine Meisterschaft oder CL-Titel gewonnen.

Müssen andere Klubs mehr Vertrauen wagen?

Heidel: Das kann man pauschal nicht sagen. Vertrauen muss man dann haben, wenn man vom Trainer überzeugt ist. Man darf nicht immer alles von den Ergebnissen abhängig machen. Klopp stand mit dem BVB mal nach der Vorrunde auf Platz 17, trotzdem haben alle gewusst, dass er ein überragender Trainer ist.

Wie weit kann es Bo Svensson als Trainer schaffen?

Heidel: Er ist momentan beim besten Verein für ihn. Wir können wahrscheinlich kein Meister werden (lacht), aber gemeinsam trotzdem viel erreichen. Keine Ahnung, wie lange er bleiben wird. Seine heute berühmten Vorgänger waren zusammen 13 Jahre Trainer in Mainz. Das wird häufig vergessen. Wann es so weit ist, dass er den nächsten Schritt gehen möchte, weiß ich nicht. Das ist aber sicher kein Thema für morgen oder übermorgen. Bo hat alle Anlagen, um ein sehr erfolgreicher Trainer zu werden.

Auch Johnny Burkardt wird eine große Karriere zugetraut…

Heidel: Er ist seit der U15 bei uns, hat schon in der Jugend alles abgeschossen. Uns war klar, dass er irgendwann mal Profi wird. Mit Mainz in der Bundesliga zu spielen, war sein Traum. Stabilisiert er seine Leistung, kann er sicher irgendwann von größeren Dingen träumen.

Mainz-Boss Heidel hält nichts von Playoff-Spielen

Zurück zum Liga-Alltag. Bayern steht vor 11. Meisterschaft in Folge. Muss die DFL über Playoffs nachdenken?

Heidel: Ich tue mich schwer damit. Wenn eine Mannschaft nach 34 Spieltagen ganz vorne steht und dann wegen einer Partie nicht Meister wird … Das ist genauso, wie wenn der Tabellenvierte die Champions League gewinnt. Darüber rege ich mich heute noch auf! Das hat doch nichts mit dem Begriff Champion zu tun. Erfolg muss honoriert werden. Es kann nicht sein, dass wir den Bayern etwas wegnehmen, das sie sich erarbeiten haben. Die Denkweise dahinter ist: Wie macht man die schlechter? Und nicht: Wie machen wir uns selbst besser?

Das heißt, Sie würden eher die Champions League reformieren?

Heidel: Ja! Das Problem der wirtschaftlichen Ungleichheit ist der europäische Fußball. Ob wir aus der Vermarktung der Bundesliga fünf Mio. Euro mehr TV-Geld bekommen und Bayern fünf Mio. Euro weniger, wird doch überhaupt nichts verändern. Ich finde, dass in der Königsklasse im Vergleich zur Europaleague viel zu viel Geld bezahlt wird. Ich wäre eher dafür, die Europaleague total aufzuwerten.

Inwiefern?

Heidel: Dass der Vierte nicht mehr in der Champions League spielt, sondern in einer viel besser dotierten Europaleague. Wenn dort bessere Teams antreten, die sich auch besser vermarkten lassen, würde ich bei der Champions League eine Milliarde wegnehmen und sie stattdessen in die Europaleague stecken. Das hätte den Effekt, dass auch der Tabellenfünfte der Bundesliga nicht so viel weniger verdient als der Tabellendritte. Das ist aktuell einfach nicht gut verteilt. Die Europaleague hat man ein bisschen vergessen.

Mainz-Boss Heidel sieht Lewandowski-Wechsel als „lukrativsten Transfer“ des FCB

Bayern hat Lewandowski zu Barcelona verkauft. Die Spanier haben über eine Milliarde Euro Schulden, kaufen aber munter ein. Steuert der Fußball auf einen Knall zu?

Heidel: Sie mussten schon einen Gang zurückschalten. Der Druck ist immens. Sie haben Anteile verkauft und versuchen jetzt, möglichst schnell wieder sportlich erfolgreich zu sein, um so Geld zu verdienen - statt sofort Schulden zurückzuführen. Ob die Politik richtig ist, wenn man wirtschaftlich solche Probleme hat, einen fast 34-Jährigen für kolportierte 50 Millionen zu kaufen, bei dem ich weiß, dass man das nie mehr refinanziert bekommt, werden wir in ein paar Jahren wissen.



War für Bayern ein Transfer am Ende alternativlos?

Heidel: Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt. Trotz seiner Qualität kann ich den FC Bayern verstehen, dass sie das „Basta“ gestrichen haben und einen Spieler in diesem Alter für diese Summe verkauft haben. Das ist in meine Augen der lukrativste Transfer, den sie jemals gemacht haben.

Robert Lewandowski (r.) wechselte in diesem Sommer für 50 Millionen vom FC Bayern zum FC Barcelona. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Zuvor hat Lewandowski öffentlich erklärt, dass er trotz Vertrag sofort wegwill. Haben die Spieler immer mehr Macht?

Heidel: Die Spieler bekommen dann mehr Macht, wenn die Klubs klein beigeben. Wenn ein Spieler einen gültigen Vertrag hat und einfach beschließt, die Zeit ist beendet und dann in einen Streik eintritt, müsste er gesperrt werden. Lewandowski hat aber natürlich nicht gestreikt, sondern nur ein bisschen gemeckert. Auf der anderen Seite führen Vereinskonsequenzen allerdings auch wieder zu Markwertverlust und die Clubs schießen sich selbst in Knie. Das ist alles nicht so einfach.

Christian Heidel fürchtet die Übernahme von Zweitligaclubs von großen Investoren

Manchester City, Paris, Liverpool. Fast in jedem Topklub haben Investoren ihre Hände im Spiel. Muss die Bundesliga über Abschaffung der 50+1-Regel nachdenken?

Heidel: Wir haben uns in Deutschland mit 50+1 eine besondere Regel gegeben. Früher waren alle klar dafür, mittlerweile bröckelt es ein bisschen. Meistens bei den Klubs, die international mit den Man Citys und Paris dieser Welt zu tun haben. Wie es ohne diese Regel aussehen kann, sieht man jetzt in Newcastle. Verein verkauft – und plötzlich gibt es ein grünes Trikot. So etwas will der deutsche Fußballfan auf alle Fälle vermeiden. Die Frage ist, ob das über Jahre noch so funktioniert.

Was glauben Sie?

Heidel: Wir haben das Glück, dass noch keiner den Klageweg gegangen ist. Ich weiß nicht, ob die Regel dann rechtlich Bestand haben würde. Momentan steht die Großzahl der Clubs hinter der Regel. Eines möchte ich auf jeden Fall nicht …

In Mainz kam noch nie einer mit dem großen Scheck angelaufen.

Bitte.

Heidel: Dass ein kleiner Zweitligaclub von einem Milliardär gekauft wird und auf einmal um die Meisterschaft mitspielt. Wir haben das in anderen Beispielen erlebt. Wenn das überhandnimmt, würde das den Fußball komplett verändern. Zum deutschen Fußball gehören die großen Traditionsvereine mit ihren Fanmassen dazu. Da haben zwar auch wir Mainzer trotz unserer nun schon 17 Jahre Bundesliga Mühe mitzuhalten, aber wir haben uns alles selbst hart und durch eigene Leistung erarbeitet. In Mainz kam noch nie einer mit dem großen Scheck angelaufen.

Mainz-Boss Heidel will keinen DFL-Posten

Am 17. August findet die DFL-Generalversammlung statt. Dort werden Präsidium und Aufsichtsrat neu gewählt. Kommt für Sie ein Posten infrage?

Heidel: Nein. Ich konzentriere mich auf Mainz. Das ist spannend genug. Unabhängig von meiner Person ist es mir wichtig, dass die Machtverhältnisse gleich verteilt sind. Dass die kleineren, mittleren und großen Klubs so vertreten sind, dass alle Interessen gewahrt sind. Es wäre schlecht, wenn nur die Top 4 den Aufsichtsrat bilden würden. Ich habe aber das Gefühl, dass auf der Führungsebene das Bewusstsein vorherrscht, wie wichtig auch die kleineren Clubs für den Wettbewerb sind.

Wie bewerten Sie die neue DFL-Spitze mit Watzke und Hopfen?

Heidel: Um Donata Hopfen bewerten zu können, ist es zu früh. Sie wird natürlich mit Argusaugen beobachtet. Viele warten doch nur darauf, dass sie etwas Falsches sagt. Man muss ihr die Zeit geben, sich einzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr engagiert ist, auch was Innovationen betrifft. Mit ihr und Aki Watzke als Duo sind wir sehr gut aufgestellt.

Welche Aufgaben kommen auf die DFL in Zukunft zu?

Heidel: Donata Hopfen setzt viel auf Digitalisierung. Wir müssen aber aufpassen, dass wir das Rad nicht überdrehen und das typische Fußball-Gefühl nicht verloren geht. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Fußballfan am Ende nur noch mit dem Handy im Stadion steht und das, was unten auf dem Platz passiert, nicht mehr die elementare Rolle spielt.

Christian Heidel will weiterhin den Fokus auf das Geschehen im Stadion legen

Können sie das genauer erklären?

Heidel: Wir müssen genau abwägen. Nur als Beispiel: Die DFL setzt mit viel Druck auf eSports. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass bislang der große Erfolg eingetreten ist, den man dem eSports seit Jahren prognostiziert. Trotzdem sagen viele Experten: Das ist die Zukunft. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, aber wir müssen uns noch mehr auf das Geschehen im Stadion konzentrieren. Das ist mit Lichtjahren Abstand das, was die Massen bewegt.

Wie bewerten Sie den Jahresterminkalender? Im Winter steht erstmals eine WM an.

Heidel: Dass unsere Fußballer im Sommer fast durchspielen, ist nicht mehr tragbar. Das geht irgendwann zu Lasten der Gesundheit. Die Vergabe der WM bleibt für mich ein Witz. Katar hat den Zuschlag für eine WM im Sommer 2022 bekommen. Nach der Wahl stellt man fest, dass es im Sommer überraschenderweise recht heiß in Katar ist und verlegt die WM einfach in den Winter. Der gesamte Weltfußball musste dann seinen Spielplan ändern. Das ist schon fast Comedy.

Bayern verpflichtete kürzlich drei Brüder aus Mainz. Der jüngste ist 9. Ihre Meinung dazu?

Heidel: Wir leben zum Glück in einer freien Welt. Wenn eine Familie beschließt umzuziehen, weil ihren Kindern diese Perspektive offensteht, dann ist das ihre Entscheidung und völlig legitim. Ich finde den Weg immer noch besser, als ein Kind einzeln aus seinem Umfeld herauszuziehen. Der FC Bayern hat sich uns gegenüber korrekt verhalten. Das habe ich schon oft anders erlebt. Sie haben uns informiert, dass sie Gespräche führen. Da können wir nichts machen. Das ist nicht die Entscheidung der Kinder, sondern der Eltern. Ob das später zum gewünschten Erfolg führt, weil ein Kind mit neun Jahren den Verein wechselt, ist wieder ein anderes Thema. Mit fallen spontan nicht so viele Spieler des FC Bayern ein, die aus der Jugend bis zum Profibereich durchmarschiert sind. In Mainz ist das anders, aber auch einfacher.

Das Interview führte Johannes Ohr