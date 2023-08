Tuchel hofft auf Neuer „in zwei, drei Wochen“ im Training

Torwart Manuel Neuer hatte im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch erlitten. © Sven Hoppe/dpa

Manuel Neuer arbeitet am Comeback. Über die Rückkehr des Torwarts wird spekuliert. Sein Trainer verrät etwas.

Bremen - Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine Prognose für ein Comeback von Nationaltorwart Manuel Neuer präzisiert. Er hoffe, dass Neuer „in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann geht es sowieso schnell“, sagte Tuchel beim Streamingdienst DAZN nach dem 4:0 der Münchner bei Werder Bremen im Bundesliga-Auftaktspiel.

Der 37 Jahre alte Neuer hatte nach der Fußball-Weltmeisterschaft im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch erlitten. Der Bayern-Keeper absolvierte am Freitagvormittag eine individuelle Trainingseinheit mit torwartspezifischen Übungsformen auf dem Rasen an der Säbener Straße. Bei Neuer war vor rund zwei Wochen eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt worden. Nachdem die Platte entfernt worden sei, sei die Reaktion „sehr positiv“ sagte Tuchel.

Auch Bayern-Boss Jan-Christian Dressen äußerte sich zuversichtlich. „Wir sind happy, dass Manuel Neuer auf einem viel schnelleren Weg ist, als wir das vielleicht vor wenigen Wochen noch gedacht haben. Das ist das Gute daran“, sagte er.

Nach wochenlangen Spekulationen über teils prominente Neuzugänge haben die Bayern „ein Stückchen umgedacht, indem wir uns längerfristig aufstellen wollen mit einem Jüngeren, aber auf jeden Fall mit Manuel rechnen“, sagte Dressen. Dem Vernehmen nach kommt Daniel Peretz (23) von Maccabi Tel Aviv, die Nummer eins ist vorerst Sven Ulreich (35). dpa