Türkei gegen Kroatien: EM-Qualifikation live im TV und Stream

Von: Marcel Schwenk

Die Türkei empfängt am 2. Spieltag der EM-Qualifikation Kroatien. So sehen Sie das Länderspiel am Dienstag live im TV und Stream.

Bursa - Der Start in die Qualifikation für die EM 2024 verlief für die Türkei erfolgreich. Die Mannschaft des ehemaligen deutschen U21-Nationaltrainers Stefan Kuntz setzte sich knapp mit 2:1 gegen Armenien durch. „Es war kein einfaches Spiel. Dennoch, ich denke, es war ein verdienter Sieg nach einem schwierigen Auswärtsspiel für uns. Wir freuen uns über die drei Punkte“, zog Kuntz ein positives Fazit.

Türkei gegen Kroatien in der EM-Quali: Zahlreiche Bundesliga-Spieler dabei

Am 2. Spieltag wartet mit dem WM-Dritten Kroatien allerdings ein anderes Kaliber auf das Team um Kapitän und Ex-Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu. Zwar spielten die Osteuropäer zum Auftakt in Gruppe C nur 1:1 gegen Wales, trotzdem verfügt der Kader über eine hohe Qualität. Neben Luka Modric (Real Madrid) zählen auch Marcelo Brozovic (Inter Mailand) und Mateo Kovacic (FC Chelsea) zum Aufgebot von Trainer Zlatko Dalic.

Trainer Stefan Kuntz (li.) und die Türkei treffen in der EM-Qualifikation auf Kroatien. © Hakob Berberyan/AP/dpa

Insgesamt könnten bis zu acht Akteure aus der Bundesliga auf dem Rasen stehen. Kuntz nominierte aus der höchsten deutschen Spielklasse Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Salih Özcan (Borussia Dortmund) und Mehmet Aydin (FC Schalke 04), bei Kroatien sind Josko Gvardiol (RB Leipzig), Josip Stanisic (FC Bayern München), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Borna Sosa (VfB Stuttgart) und Josip Juranovic (Union Berlin) dabei.

Das Spiel in der EM-Qualifikation zwischen der Türkei und Kroatien steigt am Dienstag, 28. März 2023, um 20.45 Uhr in Bursa. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und Stream sehen können.

Türkei gegen Kroatien: Wird die EM-Qualifikation live im Free-TV übertragen?

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Kroatien läuft nicht live im Free-TV .

zwischen der und läuft . Die Übertragungsrechte für die EM-Quali liegen beim Streamingdienst DAZN.

Türkei gegen Kroatien: DAZN zeigt die EM-Qualifikation im Live-Stream

DAZN überträgt die EM-Qualifikation im Live-Stream , darunter auch das Spiel der Türkei gegen Kroatien.

überträgt die im , darunter auch das Spiel der Türkei gegen Kroatien. Anpfiff ist am Dienstag, 28. März 2023 , um 20.45 Uhr .

ist am , um . Die Live-Streams von DAZN sind nur mit einem Abo abrufbar.

von DAZN sind nur mit einem abrufbar. Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

