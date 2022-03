Türkei-Trainer Kuntz über WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal: «Wir werden sehr unbequem sein»

Stefan Kuntz © Seskimphoto / IMAGO

Im K.o.-Spiel gegen Portugal um die WM-Qualifikation sieht Stefan Kuntz die Türkei nicht chancenlos.

Berlin (dpa) - Stefan Kuntz sieht die Türkei im K.o.-Spiel gegen Portugal um die WM-Qualifikation nicht chancenlos. Portugal sei am Donnerstag im Estádio do Dragão von Porto zwar klarer Favorit. «Aber ich sage auch: Wir werden einen guten Matchplan haben und sehr unbequem sein», sagte der türkische Nationaltrainer im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch). Der Verlierer der Partie verpasst die WM im Winter in Katar, der Sieger spielt dann in einem weiteren K.o-Duell gegen Italien oder Nordmazedonien um das Endrunden-Ticket.

«Es geht in solchen Spielen nicht nur um Qualität, sondern auch um Teamspirit, mentale Stärke, Resilienz, um Willen - und ums Publikum. Wenn wir es schaffen sollten, hier und da Gräben aufzutun, wären wir sicher einen Schritt weiter», sagte Kuntz. Der 59-Jährige hatte die türkische Auswahl im September 2021 übernommen, nachdem er als langjähriger Trainer der deutschen U21 diese unter anderem 2017 und 2021 zum EM-Titel geführt hatte.

Wichtig sei es, die Stärke der Portugiesen «zu akzeptieren, aber auch aufzuzeigen, wo sie ihre Schwächen haben. Portugals Nationalcoach weiß schon, dass wir eine Menge können. Und wir wissen das auch.»

Dass er in die Türkei ging und nicht Bundesliga-Trainer wurde, lag auch an den Olympischen Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr. «Es gab auch Gespräche mit zwei, drei Clubs. Mit der Entscheidung für die Spiele letztes Jahr war klar, dass ich die Vorbereitung auf die Bundesligasaison verpassen würde. Also war das kein Thema mehr», sagte der Europameister von 1996.

DFB-Direktor Bierhoff: Entscheidung über Team-Quartier schnell nach Gruppen-Auslosung

Oliver Bierhoff möchte möglichst schnell nach der Auslosung der WM-Gruppen Ende kommender Woche das Team-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar buchen. «Wir haben am 1. April die Auslosung. Da werden wir nochmal rüberfliegen, ein, zwei Sachen anschauen und uns dann entscheiden müssen, weil wir dann auch frühzeitig in die Planung gehen wollen», sagte der DFB-Direktor in Frankfurt am Main.

Eine Festlegung auf ein bestimmtes Hotel für die WM-Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember am Persischen Golf habe es allerdings noch nicht gegeben, versicherte der 53 Jahre alte Bierhoff.

Dem Vernehmen nach soll das Zulal Wellness Resort ganz im Norden des Emirats der DFB-Favorit sein. Die Luxusanlage gut 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha, die zum WM-Zentrum werden wird, bietet die auch von Bundestrainer Hansi Flick gewünschte Abgeschiedenheit vom großen WM-Rummel. Bierhoff merkte an, dass man trotz der vergleichsweise geringen Distanzen mit einem Transportproblem gerade in Doha rechne, da «eine Masse von Menschen in die Stadt» dränge.

Durch die Auslosung wird auch der konkrete WM-Terminplan und damit die unmittelbare Vorbereitung der Nationalmannschaft bestimmt. Steigt die DFB-Elf erst mehrere Tage nach dem Eröffnungsspiel am 21. November mit dem ersten Gruppenspiel ins Turnier ein, wird es womöglich vor der Abreise nach Katar noch ein kurzes Trainingslager von drei bis vier Tagen in Deutschland geben, kündigte Bierhoff an.

Bei einem frühen Turnier-Einstieg zum Beispiel in der Gruppe A von Gastgeber Katar würde man zur besseren Akklimatisierung frühzeitiger Richtung Golf aufbrechen. Wegen des engen Zeitplans steht Flick sein WM-Kader erst vom 14. November an zur Verfügung. «Weil der Zeitraum kurz bemessen ist, ist das vom Aufwand der Planung etwas ganz anderes», sagte Bierhoff. Bei WM-Turnieren im Sommer hatte es immer eine bis zu dreiwöchige Vorbereitungsphase gegeben. (dpa)