Türkgücü: Hingerl fällt wochenlang aus - Platz drei im Visier

Von: Korbinian Kothny

Sascha Hingerl fällt vorerst aus. © IMAGO/Sven Leifer

Türkgücü München kann auf eine sorgenfreie Restrunde in der Regionalliga blicken. Defensivanker Sascha Hingerl fällt aber vorerst verletzt aus.

München – Erster kleiner Rückschlag für Türkgücü München in der Wintervorbereitung. Die Mannschaft von Alper Kayabunar musste am Samstag (4. Februar) im dritten Test die erste Niederlage des Jahres hinnehmen. Gegen den Ligarivalen Wacker Burghausen setzte es eine 0:1-Niederlage.

Zuvor gab es gegen Bezirksligist Haidhausen (11:1) und Bayernligist Schwaben Augsburg (4:0) zwei klare Siege. Daher konnte Cheftrainer Kayabunar auch mit der Niederlage gegen Burghausen leben. „Wir haben die gute Stimmung nach den drei Siegen vor der Winterpause mit ins neue Jahr genommen“, sagte der 37-Jährige im Kicker.

Türkgücü München peilt Platz drei an

Durch die kleine Siegesserie zum Ende des Jahres überwintert Türkgücü auf dem 5. Tabellenplatz und kann auf eine sorgenfreie Restrunde blicken. Auf die Abstiegsrelegationszone hat sich der Ex-Drittligist ein Polster von neun Punkten erspielt, nach oben geht es bei 18 Punkten Rückstand auf den Zweiten Würzburg allerdings auch nicht mehr.

Gut möglich, dass Kayabunar und sein Trainerteam die Restrunde bereits als Vorbereitung für die neue Saison sehen. Auch wenn man sich an der Heinrich-Wieland-Straße noch Ziele für die verbleibenden Spiele gesetzt hat. Im Idealfall möchte Türkgücü die „bisher gute Runde auf dem dritten Platz“ abschließen. Dort steht aktuell die Viktoria aus Aschaffenburg mit 40 Zählern. Türkgücü hat 36.

Türkgücü München: Sascha Hingerl fällt verletzt aus

Neben dem abgewanderten Quartett um Jordi Woustra und Fabio Meikis muss Kayabunar in den nächsten Wochen auch auf Sascha Hingerl verzichten. Der 23-jährige Defensivspezialist und Leistungsträger fällt mit einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk für die nächsten sechs bis acht Wochen aus. Der Jahresauftakt in der Regionalliga am 24. Februar gegen die Würzburger Kickers dürfte daher deutlich zu früh für Hingerl kommen.

Verstärkt hat sich der Regionalligist im Winter hingegen mit Kaan Horataci. Der 19-Jährige kommt vom Ligarivalen SV Heimstetten und bekommt laut Kayabunar die Chance „sich bei uns zu zeigen“.