Türkgücü München gegen Hankofen-Hailing im Liveticker: Schlägt Türkgücü den Aufsteiger erneut?

Von: Louisa Genthe

Am 26. Spieltag der Regionalliga Bayern trifft Türkgücü München auf die SpVgg Hankofen-Hailing. Der Live-Ticker.

Tabellensituation: Türkgücü hinter Bayern II – Hankofen auf Platz 14

Anpfiff im Sportpark Heimstetten ist um 14.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Heimstetten – Weiter geht‘s an der Sportanlage Heimstetten: Am Samstag empfängt Türkgücü München den Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing. DIe Hankofener befinden sich gerade auf Platz 14 der Tabelle der Regionalliga Bayern. Für die Niederbayern geht es in der Rückrunde um nicht weniger als den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist allerdings minimal.

Das Polster von Türkgücü dagegen um einiges größer. Auf Platz sechs könnten die Münchner in der Rückrunde sogar noch weiter oben anklopfen. Hinter den Kulissen gibt es allerdings wichtige Neuigkeiten: Türkgücü München hat den Lizenzantrag für die 3. Liga doch nicht gestellt. Nach einem Vorstandsgespräch entschied sich der Verein um, nachdem eigentlich Geschäftsstellenleiter Oktay Kaya Ende Februar noch angekündigte, Türkgücü werde die Bewerbung pünktlich einreichen.

Im Spiel der Hinrunde setzte sich Türkgücü München mit einem 1:4 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing durch. Es bleibt abzuwarten, ob ein Sieg in der Rückrunde auch wieder gelingt. Anpfiff des Spiels ist am Samstagnachmittag um 14:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker über das Spiel.