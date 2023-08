TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Bersenbrück – Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Borussia Mönchengladbach muss in der 1. Hauptrunde nach Osnabrück und trifft dort auf den Außenseiter TuS Bersenbrück.

TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach: Wer zieht in die zweite Runde ein?

„Wir gehen mit großer Vorfreude in das Pokalspiel. Es macht Spaß, zu trainieren und Dinge zu entwickeln, aber die Anspannung und der Fokus bei Pflichtspielen sind ganz anders als bei Testspielen, das war in den letzten Tagen zu spüren“, sagte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie beim Oberligisten.

„Die Mannschaft setzt die Dinge, die wir erwarten, gut um. Wir verteidigen solidarisch, aber bei der Kompaktheit fehlt uns noch der Feinschliff. Unser Spiel ist vertikaler geworden, gegen kompakte Gegner müssen wir uns aber noch mehr Chancen erarbeiten“, so der Coach weiter, der sich auf die Partie freut: „Es ist fantastisch, dass mehr als 10.000 Borussia-Fans mit nach Osnabrück kommen. Das wird der Mannschaft Energie geben. Es herrscht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, dieser wollen wir in Sachen Einsatz, Willen und Engagement gerecht werden.“

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Marschrichtung hat Seoane vorgegeben: „Wir fokussieren uns auf uns und geben der Mannschaft einen klaren Plan an die Hand. Es muss uns gelingen, mit und ohne Ball eine hohe Intensität an den Tag zu legen und so Fehler beim Gegner zu provozieren.“ An den Bundesliga-Auftakt denkt er noch nicht: „Das nächste Spiel ist für mich immer das Wichtigste. Der Fokus liegt komplett auf Freitag. Wir versuchen, mit der Mannschaft im Training für die nächste Partie die richtigen Lösungen zu erarbeiten.“

Das Pokalspiel zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach steigt am Freitag, 11. August 2023, um 18:00 Uhr in Osnabrück. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

und im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Osnabrück startet am Freitag, 11. August 2023 , um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)