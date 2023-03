TV-Expertin ledert gegen Bundesliga-Stürmer: „Ich würde mich so schämen“

Von: Johannes Skiba

Nach der Schwalbe von Marcus Thuram am vergangenen Wochenende schießen Tabea Kemme und Dietmar Hamann mit ihrer Kritik über das Ziel hinaus.

Mönchengladbach - Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg endete torlos. Dennoch hielt die Partie eine Szene bereit, die im Nachgang für Diskussionsstoff sorgte. Der Gladbacher-Stürmer Marcus Thuram, an dem eine Reihe von Vereinen interessiert sind, ließ sich in seinem Dribbling gegen den Freiburger Nicolas Höfler im Strafraum fallen, um einen Elfmeter zu schinden. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied zunächst tatsächlich auf Strafstoß, revidierte seine Entscheidung jedoch nach Video-Beweis.

In der ran Bundesliga Webshow äußerte die ehemalige deutsche Nationalspielerin Tabea Kemme deutliche Kritik an dem französischen Angreifer der Fohlen und wurde dabei persönlich: „Sowas betitel ich gerne als Fallobst. Ohne Grund fällt der faule Apfel vom Baum. Solche Charaktere möchte ich auf dem Platz nicht sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass das bei ihm vorkommt“, urteilte die 31-Jährige und fügte an: „Das wäre mir so peinlich. Ich würde mich so schämen.“

Die TV-Experten Dietmar Hamann und Tabea Kemme kritisieren Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach mit überraschend scharfer Wortwahl. © Eibner/Perenyi/Wagner/imago

Kemme und Hamann wählen übertriebene Worte bei ihrer Kritik an Thuram

Auch Sky-Experte Dietmar Hamann wetterte nach der Partie mit scharfer Sprache gegen Marcus Thuram. Für den früheren Profi sei die Aktion gar eine „Schande für den Fußball.“ Zudem forderte Hamann eine Sperre für den Offensivakteur. Warum Kemme und Hamann ausgerechnet bei Marcus Thuram zu diesen drastischen Worten greifen, ist nicht nachzuvollziehen. Die Wortwahl der beiden Experten wird der Unsportlichkeit des Franzosen nicht gerecht.

Durch den Video-Beweis haben Schwalben im Strafraum ohnehin ihre Wirkung verloren. Die falsche Entscheidung von Thuram hätte Schiri Brand mit einer Gelben Karte ahnden und somit einer von Hamann und Kemme vehement geforderten Strafe nachkommen können. Die anschließende Kritik schießt über das Ziel hinaus und schürt eher den Hass auf den Spieler, als dass sie zu mehr sportlicher Gerechtigkeit führt.

Hamann misst bei Werner und Thuram mit zweierlei Maß

Hamann selbst hatte 2017 in seiner Sky-Kolumne in Bezug auf eine Schwalbe von Timo Werner, für die der Stürmer nach wie vor viel Hass erntet, geschrieben: „Wer von uns hat noch nie einen Fehler gemacht? Genau, niemand! Und trotzdem gibt es doch all die Moralapostel, die mit dem Finger auf andere zeigen, anstatt auf sich selbst zu schauen.“ Außerdem „müssen alle miteinander aufpassen, dass der Hass und die Abneigung egal wem gegenüber nicht ausarten.“ Hamann und Kemme haben diesen klugen Ratschlag im Fall von Marcus Thuram nicht beherzigt und, bei aller berechtigter Kritik, kein Fingerspitzengefühl gezeigt. (jsk)