1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Heidenheim – Der 4. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und der 1. FC Heidenheim will den ersten Sieg in seiner Bundesliga-Geschichte. Die Aufgabe für den Aufsteiger wird aber nicht einfach, denn mit dem SV Werder Bremen kommt ein formstarker Gegner, der am letzten Spieltag den FSV Mainz 05 aus dem Stadion gefegt hat.

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen: Wer holt sich den Sieg?

„Sie spielen oft im 3-1-4-2, wobei das auch ein stück weit asymmetrisch angeordnet ist - wenn man mal an Weiser denkt, der im Vergleich zu Jung auf der anderen Seite sehr hoch und offensiv steht. Es ist eine Mannschaft, die sehr viel Intensität hat, das hat man im letzten Spiel gegen Mainz gesehen. Teilweise haben sie in Freiburg auch Mann gegen Mann attackiert. Es ist eine Mannschaft, die gegen Mainz sehr stark nach Umschaltsituationen war. Gerade in der zweiten Halbzeit haben sie die Tore gemacht, waren sehr gefährlich und haben den direkten Weg zum gegnerischen Tor gesucht. Mit Schmid, Stage und Weiser haben sie sehr viele Variationsmöglichkeiten“, sagte Heidenheim-Trainer Frank Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Heidenheim und Bremen. © IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

„In der letzten Linie als Stürmer - unabhängig davon, dass Füllkrug nicht mehr da ist - haben sie genügend Spieler, die es gut machen. Sie haben gegen Mainz ein richtig starkes Spiel gemacht und verdient mit 4:0 gewonnen, in Freiburg schon sehr gut verteidigt und eine gute Organisation gehabt. Dann hatten sie aber Pech und in der fünften Minute der Nachspielzeit das Gegentor kassiert. Letztendlich ist Bremen eine gestandene Bundesliga-Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Wir haben jedoch schon gegen Bremen zu Hause gezeigt, dass wir auch dreifach punkten können“, so Schmidt weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen steigt am Sonntag, 17. September 2023, um 15.30 Uhr in Heidenheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 17. September 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

