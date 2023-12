Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 jetzt live: Hier sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hansa Rostock den FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Rostock – In der 2. Bundesliga steht der 16. Spieltag an und es kommt im hohen Norden zu einem echten Kellerduell. Hansa Rostock empfängt im heimischen Ostseestadion den FC Schalke 04. Beide Klubs stehen im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Das wird ein schweres Spiel. Sie haben es in Karlsruhe gut gemacht, haben gute Spieler in ihren Reihen. Die Atmosphäre wird intensiv. Aber wir werden vorbereitet sein“, sagte Schalke-Cheftrainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor der Partie beim FC Hansa Rostock.

„Der Sieg gegen Osnabrück hat dem Team Selbstvertrauen gegeben. Ich hab eine glückliche Mannschaft nach Abpfiff gesehen“, so der S04-Coach weiter, der sich nicht in die taktische Ausrichtung schauen lassen will: „Unsere Mannschaft ist flexibel, in Düsseldorf haben wir das System zweimal innerhalb des Spiels gewechselt. Wir haben sehr viele Optionen.“

Der FC Schalke 04 ist zu Gast bei Hansa Rostock. © IMAGO

Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem FC Schalke 04 findet am Sonntag, 10. Dezember 2023, in Rostock statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem FC Schalke 04 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Rostock startet am Sonntag, 10. Dezember 2023 , um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

