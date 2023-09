Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hertha BSC Eintracht Braunschweig. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Berlin – Der 6. Spieltag steht an in der 2. Bundesliga und Hertha BSC steht bereits gehörig unter Druck. Nach fünf Spielen hat die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai erst drei Punkte auf dem Konto und bereits vier Niederlagen kassiert. Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, benötigt der Hauptstadtklub einen Sieg gegen Eintracht Braunschweig.

Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig: Wer holt sich den Sieg?

„Wir hatten Glück, dass unsere Nationalspieler alle früh zurückgekommen sind und wir alle zusammen trainieren konnten. Die Pause für die Spieler, die in Berlin geblieben sind, war eine aktive Pause“, sagte Hertha-Coach Dardai auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig.

Der Plan des Bundesliga-Absteigers steht: „Wir müssen gut dagegen pressen, wollen aber dennoch offensiv spielen.

Unsere Offensive hat sich zuletzt gut gefunden, darauf wollen wir aufbauen. Es gab in Magdeburg zu viele individuelle Fehler. Wir haben das analysiert – Fehler dürfen passieren, aber nicht in der Fülle. Die Braunschweiger stehen gut und sind konterstark. Wenn die in Führung gehen, dann wird es schon schwer“, so Dardai weiter.

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Die Gäste aus Braunschweig wollen die Zähler aus Berlin entführen. „Hertha hat gezeigt, dass sie viel Qualität haben. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse im Olympiastadion. Wenn über 5.500 Fans von uns mitfahren, wird das vor Ort eine großartige Stimmung. Das klare Ziel ist es natürlich, Zähler mitzunehmen“, bestätigte Eintracht-Trainer Jens Härtel.

Das Spiel des 6. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig findet am Sonntag, 17. September 2023, in Berlin statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 6. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Sonntag, 17. September 2023 , um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)