HJK Helsinki gegen Eintracht Frankfurt jetzt live: Hier sehen Sie die Conference League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 4. Spieltag der Conference League ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei HJK Helsinki. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt/Helsinki – Die Partie des 4. Spieltags der Conference League zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt steigt am Donnerstag, 9. November 2023, um 18.45 Uhr in Helsinki. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

HJK Helsinki gegen Eintracht Frankfurt: Conference League live im Free-TV?

Die Partie des 4. Spieltags der Conference League zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 09.11.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen,.

HJK Helsinki gegen Eintracht Frankfurt: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Conference League zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt am Donnerstag , 09.11.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

HJK Helsinki gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

Eintracht Frankfurt befindet sich derzeit in bestechender Form. Nach dem souveränen Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller in der Conference League weiter. Die Adler sind zu Gast bei HJK Helsinki, die zuletzt in der Frankfurter Arena mit 6:0 besiegt wurden.

Das Rückspiel in Finnland dürfte aber nicht so einfach werden wie das Hinspiel auf eigenem Rasen. Unterschätzen wird Eintracht Frankfurt den Gegner nicht, denn die Mannschaft will unbedingt in die K.o.-Phase und benötigt dafür jeden Punkt. Mit einem Sieg in Helsinki würden die Adler ihrem Ziel ein weiteres Stück näher kommen.

Verzichten muss Toppmöller auf Tuta. Der Verteidiger hat am Samstag gegen Union Berlin eine Schulterprellung erlitten und wird für das Spiel in Helsinki ausfallen. Ob der Brasilianer am kommenden Wochenende im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen wieder spielen kann, ist offen.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei HJK Helsinki. © IMAGO/O.Behrendt

In der Conference-League-Gruppe G steht Eintracht Frankfurt derzeit auf Platz zwei, drei Punkte hinter Spitzenreiter PAOK Saloniki. Zwar ist der Drittplatzierte schon fünf Zähler entfernt, für die SGE geht es aber um den Gruppensieg, damit die Zwischenrunde umgangen wird und man direkt für das Achtelfinale qualifiziert ist. (smr)