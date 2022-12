Schweini singt vor WM-Stadion: Kommentare überschlagen sich - „Darum bezahle ich fürs Internet“

Von: Stefan Schmid

TV-Experte Bastian Schweinsteiger rappt an der Seite der US-Moderatorin Melissa Ortiz und kann dabei in Sachen Reggaeton-Kenntnisse durch die Bank überzeugen.

Doha - Bastian Schweinsteiger überzeugt bei der WM 2022 als TV-Experte im ARD und hat auch am ersten Viertelfinal-Spieltag erneut gute TV-Kritiken geerntet. Wohl schon einige Tage vorher hatte er sich auf die Suche nach der US-Moderatorin mit kolumbianischen Pass, Melissa Ortiz, gemacht, um an deren Instagram-Format „Finish the Lyrics“ teilzunehmen.

Schweinsteiger textsicher im Reggaeton

Das Video auf der Instagram-Seite von Melissa Ortiz, Moderatorin für das US-Team und Fox, zeigt sie mit Bastian Schweinsteiger vor dem Stadion Al-Thumama. Im Format „Finish the Lyrics“ beginnt die ehemalige kolumbianische Nationalspielerin mit dem Text eines Songs und Schweinsteiger muss vervollständigen. Der Weltmeister von 2014 scheint textsicher, denn er muss kein einziges Mal passen.

Zugegeben, und das gilt für beide Parts, besonders melodisch klingt das alles nicht. Dafür kann Schweinsteiger ohne Probleme alle Reggaeton-Gassenhauer auswendig. Von Despacito bis Gasolina, die Lyrics sitzen, und das fast genauso sicher wie die Passgenauigkeit des früheren Mittelfeld-Strategen in Diensten des FC Bayern.

Ortiz von Schweinsteiger gesucht und gefunden

Schweinsteiger scheint wohl auch etwas Vorbereitungszeit auf die Textsicherheitsprüfung gehabt zu haben. Einen Tag vorher hatte Ortiz ein Video veröffentlicht, in welchem Schweinsteiger zu sehen ist, wie er amüsiert die „Finish the Lyrics“-Videos ansieht. Als er der 28-maligen Nationalspielerin Kolumbiens vor dem Stadion Al-Thumama über den Weg gelaufen ist, soll er sie direkt angesprochen haben.

Bastian Schweinsteiger beim lockeren Rap mit Melissa Ortiz. © Scrennshots: Instagram/@melissaortiz5 Collage: TZ

Ortiz fragte ihr Follower daraufhin, ob sie an einem Video mit Schweinsteiger interessiert seien. Da ein positives Ergebnis unter den meist US-amerikanischen Fans absehbar war – der Deutsche spielte zum Ende seiner Karriere in Chicago –, wurde der Beitrag wohl noch im selben Moment produziert und erst später hochgeladen. Außer beide haben sich am selben Ort mit derselben Kleidung einen Tag später nochmal getroffen.

Die Fans feiern Schweini. „Darum bezahle ich fürs Internet, dass ist wahre Qualität“. „Bastian kann man einfach für alles haben“, kommentiert ein anderer. „Kann es nicht glauben, dass er alles richtig hatte“, wundert sich ein Follower von Ortiz. „Bei weitem mehr kultiviert als Amerikaner und das hatte ich nicht erwartet“.

Reggaeton ist Musik eines ganzen Kontinents

Aber wie ist das Reggaeton-Genre, welches bei Schweinsteiger so beliebt zu sein scheint, am besten zu beschreiben? Die Musikrichtung entstammt dem lateinamerikanischen Kontinent und war am Anfang vor allem in Puerto Rico verbreitet. Erst als sich mit der früher 2000er die Musikrichtung mit dem US-amerikanischen R&B und Hip-Hop mischte, wurde das Genre massentauglich und erreicht damit auch Europa.

Durch seinen Auftritt bei Ortiz konnte Schweinsteiger auch seine vielseitigen Sprachkenntnisse präsentieren, die das Spanische scheinbar beim Nachsingen von Texten meistern können. Dass der ehemaligen Mittelfeldspieler aus dem bairischen Kolbermoor kommt, hört man aber auch immer wieder im Fernsehen durch. Für seine Frau Ana Ivanović hingegen ist das Bayerische nach wie vor eine Hürde. (sch)