Deutschland gegen Frankreich im TV und Live-Stream: Hier sehen Sie das WM-Finale der U17

Von: Luca Hartmann

Deutschlands U17 steht im Finale der Weltmeisterschaft. Dort trifft das DFB-Team auf Frankreich. Hier sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Surakarta – Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat es geschafft: In einem wahren Elfmeter-Krimi setzte sich das DFB-Team am Dienstag gegen Argentinien durch und steht somit im WM-Finale. Am Samstag, 2. Dezember, um 13 Uhr, spielt Deutschland im indonesischen Surakarta gegen Frankreich um den Titel. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie das Finale live im TV und im Stream schauen können.

Deutschland gegen Frankreich: Finale der U17-WM live im Free-TV?

Das Halbfinale der U17-WM zwischen Argentinien und Deutschland wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

und wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der U17-WM liegen unter anderem beim Pay-TV-Sender Sky und beim Weltfußballverband FIFA.

Deutschland gegen Frankreich: Finale der U17-WM im Live-Stream bei Sky und der FIFA

Der Pay-TV-Sender Sky wird das Finale der U17-WM auf Sky Sport News und in der SkyGo-App übertragen.

wird das Finale der U17-WM auf Sky Sport News und in der SkyGo-App übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Samstag , 2. Dezember 2023, um 12.50 Uhr mit den Vorberichten, um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Zudem gibt es bei Sky auch einen kostenlosen Stream auf skysport.de

auf skysport.de Außerdem können Sie alle Spiele der U17-WM im kostenlosen Livestream der FIFA anschauen.

Deutschland gegen Frankreich: Wer krönt sich zum U17-Weltmeister?

Während Deutschland gegen Argentinien über die volle Distanz gehen musste, setzte sich Frankreich im Halbfinale nach Rückstand mit 2:1 gegen Mali durch und machte somit auch die Neuauflage des diesjährigen EM-Finals perfekt. Im Sommer hatte sich die deutsche U17 gegen die Franzosen denkbar knapp mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt und den ersten EM-Titel seit 2009 eingefahren. Im Turnierverlauf sind beide Mannschaften noch unbesiegt

Bei einer U17-Weltmeisterschaft ist Deutschland bislang noch ohne Titelgewinn. Lediglich 1985 stand eine deutsche U17-Nationalmannschaft in einem WM-Finale. Damals verlor man 0:2 gegen Nigeria. 2007 und 2011 wurde das DFB-Team jeweils Dritter.

Die deutschen U17-Fußballer um Paris Brunner (M.) stehen im WM-Finale. © Achmad Ibrahim/AP/dpa

Deutschland gegen Frankreich im U17-WM-Finale: Wück glaubt an Titel

Vor dem Endspiel glaubt Nationaltrainer Christian Wück fest an den WM-Titel: „Der Titel ist das Ziel. Sie wollen diesen letzten Schritt gehen“, sagte Wück am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. „Ich glaube, dass wir mit unseren Tugenden, unserer Mentalität und unseren individuellen Fähigkeiten die Möglichkeit haben, den Titel zu holen“, sagte Wück weiter.

Der Trainer lobte außerdem, dass man es geschafft habe, „ganz unterschiedliche Charaktere“ zu einem Team zu formen, „das durch dick und dünn geht“. Dennoch erwarte er wie schon im Sommer bei der Europameisterschaft ein „unheimlich enges Spiel“ gegen die Franzosen.

Der Siegeslauf der U17 ist auch Bastian Schweinsteiger nicht verborgen geblieben. Der Weltmeister von 2014 gratulierte dem Team jüngst zum Einzug ins WM-Finale und schwärmte von der Mannschaft. (LuHa)