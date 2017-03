U21: So sehen Sie Deutschland gegen Portugal live im TV und im Live-Stream

Stuttgart - Beim letzten Test vor der U21-EM im Juni empfängt Deutschland das Team aus Portugal. So sehen Sie das U21-Spiel am Dienstag live im TV und im Live-Stream.

Der deutsche Fußball-Nachwuchs nutzt die Unterbrechung des Liga-Alltags zu einem letzten Test vor der U21-EM im Juni. In Stuttgart empfängt das Team von Trainer Stefan Kuntz die U21-Auswahl aus Portugal. Es ist nach dem Spiel gegen England die zweite Partie in diesem Jahr. In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Das Amt als Chef-Trainer bei der deutschen U21-Nationalmannschaft hat Stefan Kuntz erst seit vergangenem Sommer inne. 2017 muss Kuntz zeigen, dass er die richtige Wahl für die Nachfolge des Erfolgstrainers Horst Hrubesch war. Im Fokus steht dabei die U21-Europameisterschaft in Polen, die im Juni stattfindet, bei der das deutsche Team unter anderem auf Italien treffen wird. Das Freundschaftsspiel gegen Portugal im Gazi-Stadion auf der Waldau ist für Kuntz die letzte Möglichkeit, sein Team noch einmal zu testen. Für die Spieler ist es ihrerseits die Chance, sich zu zeigen und sich durch gute Leistungen eine Nominierung für die EM zu sichern.

U21: Deutschland - Portugal: Diese Talente fehlen

Allerdings kann Trainer Kuntz beim Spiel in Stuttgart nicht aus dem Vollen schöpfen. Dominik Kohr vom FC Augsburg und Serge Gnabry vom SV Werder Bremen, der in dieser Bundesliga-Saison mit seinen Toren bereits für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, sagten ihre Teilnahme an den beiden Länderspielen gegen England und Portugal bereits im Vorfeld ab. Kurz vor dem Spiel gegen England musste auch Mahmoud Dahoud von Borussia Mönchengladbach passen. Der 21-Jährige hatte sich eine muskuläre Verletzung zugezogen und verließ die Mannschaft von Stefan Kuntz am Dienstag vor der Partie gegen England, das am Freitag, den 24. März stattfindet. Damit fehlen dem U21-Nationaltrainer drei wichtige Säulen seines Teams. Dennoch verzichtete Kuntz im Falle von Dahoud auf eine Nachnomminierung.

U21: Deutschland - Portugal: Kuntz arbeitet eng mit Löw zusammen

Wer spielt legt aber nicht Kuntz allein fest. Im Interview mit dem Wiesbadener Kurier verriet der 54-Jährige, dass er zusammen mit Bundestrainer Joachim Löw entscheide. „Er ist bei allen Gesprächen dabei und erklärt, warum es für den ein oder anderen in Hinblick auf die WM 2018 mehr Sinn macht, jetzt bei der U21-EM als Leader aufzulaufen, statt beim Confed-Cup nur dreimal 20 Minuten zu spielen“, sagt Kuntz. Die Rede könnte hierbei von Max Meyer, Leon Goretzka oder auch Yannick Gerhardt sein, die, nachdem sie zuletzt im Team von Joachim Löw ran durften, für die Testspiele gegen England und Portugal wieder für die U21 spielen.

U21: Deutschland - Portugal: Live im TV bei Eurosport

Das U21-Testspiel zwischen Deutschland und Portugal wird live und in voller Länge von Eurosport übertragen. Bereits um 17.30 Uhr sendet der Spartensender am Dienstag den 28. März live aus Stuttgart. Der Anstoß im Gazi Stadion auf der Waldau, wo sonst die Stuttgarter Kickers ihre Heimspiele austragen, ist dann um 18 Uhr.

U21: Deutschland - Portugal: im Live-Stream von Eurosport

Auch von unterwegs können Sie die U21-Partie zwischen Deutschland und Portugal live mitverfolgen. Mit dem Eurosport-Player können Sie das Programm von Eurosport via Live-Stream auch auf ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone sehen. Allerdings ist dieser Service nicht kostenlos! Das Abo des Eurosport-Players kostet 9,99 Euro im Monat. Wer im Besitz des Abos ist, kann auch die kostenfreie Eurosport-Player-App nutzen, die den Zugriff auf den Live-Stream von ihrem Tablet oder Smartphone aus noch einmal vereinfacht. Die App können Abonnenten kostenlos im iTunes-Store (Apple-Gerät) oder im Google-Play-Store (Android-Gerät) herunterladen.

Hinweis: Da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Andernfalls könnte Ihr mobiles Datenvolumen sehr schnell aufgebraucht sein. Ihrem Mobilfunkvertrag entsprechend könnte Ihr Internet-Volumen dadurch gedrosselt werden. Im schlechtesten Fall kommen sogar hohe Zusatzkosten auf Sie zu.

U21: Deutschland - Portugal: im kostenlosen Live-Stream

Falls Sie unterwegs sind und das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Portugal im kostenfreien Live-Stream sehen wollen, bietet Ihnen das Internet schnell Alternativen an. Auf diversen Portalen finden Sie sie schnell weitere Möglichkeiten. Bei diesen Live-Streams sollten Sie sich allerdings auf eine deutlich schlechtere Bild- und Tonqualität, sowie lästige Werbe-Pop-Ups und eventuell ausländische Kommentatoren einstellen. Zudem ist die Legalität dieser Streams nicht ganz geklärt. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie sich immer an unserer Liste mit legalen und kostenlosen Live-Streams orientieren.

U21-EM 2017: Die Termine der Gruppenphase

Die U21-Europameisterschaft 2017 findet in Polen statt. Das erste Spiel steht am 16. Juni an. Die deutsche Mannschaft startet dann am 18. Juni ins Turnier. Das Finale wird am 30. Juni in Krakau ausgespielt.

Datum Uhrzeit Begegnung Ort 18.6.2017 18.00 Uhr Deutschland - Tschechien Tychy 21.6.2017 20.45 Uhr Deutschland - Dänemark Krakau 24.6.2017 20.45 Uhr Italien - Deutschland Krakau

rjs