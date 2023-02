U21-EM 2023: Spielplan mit allen Terminen und Gruppen

Der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft: Antonio Di Salvo. © Swen Pförtner/dpa

Die U21-EM 2023 findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien statt. Hier gibt‘s den Spielplan mit allen Terminen, Gruppen und Spielorten.

Bukarest/Tiflis - 16 Nationen kämpfen im Sommer um den EM-Titel bei der U21-Europameisterschaft 2023. Gastgeber des Turniers sind Rumänien und Georgien, die automatisch für die Endrunde qualifiziert sind. Titelverteidiger ist die deutsche U21-Nationalelf.

Die DFB-Auswahl besiegte 2021 bei der U21-EM in Slowenien und Ungarn die portugiesische Mannschaft im Endspiel mit 1:0. Der heutige Chefcoach Antonio di Salvo war damals auch schon dabei, allerdings als Co-Trainer von Stefan Kuntz.

U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien: Gelingt Deutschland die Titelverteidigung?

In der Qualifikation zur U21-EM 2023 holte Deutschland aus zehn Spielen 27 von 30 möglichen Punkten (neun Siege, eine Niederlage). Nun geht es in der Vorrunde gegen England, Tschechien und Israel. Auf letztere Nation traf man bereits in der Quali. Beide Duelle endeten mit einem deutschen Erfolg (3:2 im Hinspiel, 1:0 im Rückspiel).

Als Titelverteidiger ist die Erwartungshaltung an die Elf von di Salvo natürlich besonders groß. Doch wird sie ihrer Favoritenrolle auch gerecht? Ein erfolgreiches Abschneiden bei dieser EM wäre enorm wichtig, da davon auch die Teilnahme am Olympischen Fußballturnier 2024 in Paris abhängt. Europa erhält drei Startplätze, wobei Gastgeber Frankreich bereits automatisch qualifiziert ist und somit nicht dazuzählt. Die drei besten Teams der U21-EM qualifizieren sich für Olympia. Falls nötig, wird es ein Playoff-Spiel in Bukarest geben, das am 6. oder 8. Juli 2023 ausgetragen wird.

Im Folgenden finden Sie alle Gruppen und Spielorte der U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien sowie den kompletten Spielplan.

Wo findet die U21-EM 2023 statt?

Die U21-Europameisterschaft 2023 findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien statt. Gespielt wird in Cluj-Napoca, Bukarest, Batumi, Kutaisi und Tiflis.

Spielplan der U21-EM 2023: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A: Georgien, Portugal, Belgien, Niederlande

Georgien, Portugal, Belgien, Niederlande Gruppe B: Rumänien, Spanien, Ukraine, Kroatien

Rumänien, Spanien, Ukraine, Kroatien Gruppe C: Tschechien, England, Deutschland, Israel

Tschechien, England, Deutschland, Israel Gruppe D: Norwegen, Schweiz, Frankreich, Italien

Spielorte der U21-EM 2023: In welchen Stadien wird gespielt?

Das Fußball-Turnier wird in vier Stadien in Georgien und in vier Stadien in Rumänien ausgetragen.

Batumi Arena, Batumi (Georgien), Kapazität: 20.000

Shengelia-Stadion, Kutaisi (Georgien), Kapazität: 14.700

Meskhi-Stadion, Tiflis (Georgien), Kapazität: 27.223

Paichadze-Stadion, Tiflis (Georgien), Kapazität: 54.549

Giulești-Stadion, Bukarest (Rumänien), Kapazität: 14.047

Steaua-Stadion, Bukarest (Rumänien), Kapazität: 55.634

CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca (Rumänien), Kapazität: 22.198

Cluj Arena, Cluj-Napoca (Rumänien), Kapazität: 30.201

Spielplan der U21-EM 2023: Gruppenphase

1. Spieltag:

Datum Uhrzeit Gruppe Begegnung Spielort Mittwoch, 21.06.2023 18.00 Uhr A Georgien - Portugal Paichadze-Stadion, Tiflis Mittwoch, 21.06.2023 18.00 Uhr A Belgien - Niederlande Meskhi-Stadion, Tiflis Mittwoch, 21.06.2023 18.00 Uhr B Ukraine - Kroatien Giulești-Stadion, Bukarest Mittwoch, 21.06.2023 20.45 Uhr B Rumänien - Spanien Steaua-Stadion, Bukarest Donnerstag, 22.06.2023 18.00 Uhr C Tschechien - England Batumi Arena, Batumi Donnerstag, 22.06.2023 18.00 Uhr C Deutschland - Israel Shengelia-Stadion, Kutaisi Donnerstag, 22.06.2023 18.00 Uhr D Norwegen - Schweiz CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca Donnerstag, 22.06.2023 20.45 Uhr D Frankreich - Italien Cluj Arena, Cluj-Napoca

2. Spieltag:

Datum Uhrzeit Gruppe Begegnung Spielort Samstag, 24.06.2023 18.00 Uhr A Georgien - Belgien Paichadze-Stadion, Tiflis Samstag, 24.06.2023 18.00 Uhr A Portugal - Niederlande Meskhi-Stadion, Tiflis Samstag, 24.06.2023 18.00 Uhr B Rumänien - Ukraine Steaua-Stadion, Bukarest Samstag, 24.06.2023 20.45 Uhr B Spanien - Kroatien Giulești-Stadion, Bukarest Sonntag, 25.06.2023 18.00 Uhr C Tschechien - Deutschland Batumi Arena, Batumi Sonntag, 25.06.2023 18.00 Uhr C England - Israel Shengelia-Stadion, Kutaisi Sonntag, 25.06.2023 18.00 Uhr D Schweiz - Italien Cluj Arena, Cluj-Napoca Sonntag, 25.06.2023 20.45 Uhr D Norwegen - Frankreich CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca

3. Spieltag:

Datum Uhrzeit Gruppe Begegnung Spielort Dienstag, 27.06.2023 18.00 Uhr A Niederlande - Georgien Paichadze-Stadion, Tiflis Dienstag, 27.06.2023 18.00 Uhr A Portugal - Belgien Meskhi-Stadion, Tiflis Dienstag, 27.06.2023 18.00 Uhr B Kroatien - Rumänien Steaua-Stadion, Bukarest Dienstag, 27.06.2023 20.45 Uhr B Spanien - Ukraine Giulești-Stadion, Bukarest Mittwoch, 28.06.2023 18.00 Uhr C England - Deutschland Batumi Arena, Batumi Mittwoch, 28.06.2023 18.00 Uhr C Israel - Tschechien Shengelia-Stadion, Kutaisi Mittwoch, 28.06.2023 18.00 Uhr D Schweiz - Frankreich CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca Mittwoch, 28.06.2023 20.45 Uhr D Italien - Norwegen Cluj Arena, Cluj-Napoca

Spielplan der U21-EM 2023: K.o.-Phase

Viertelfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Samstag, 01.07.2023 18.00 Uhr Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C Meskhi-Stadion, Tiflis Samstag, 01.07.2023 21.00 Uhr Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe D Giulești-Stadion, Bukarest Sonntag, 02.07.2023 18.00 Uhr Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe A Shengelia-Stadion, Kutaisi Sonntag, 02.07.2023 21.00 Uhr Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe B Cluj Arena, Cluj-Napoca

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Mittwoch, 05.07.2023 18.00 Uhr Sieger VF1 - Sieger VF2 Batumi Arena, Batumi Mittwoch, 05.07.2023 21.00 Uhr Sieger VF3 - Sieger VF4 Steaua-Stadion, Bukarest

Finale:

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Samstag, 08.07.2023 18.00 Uhr Sieger HF1 - Sieger HF2 Batumi Arena, Batumi

