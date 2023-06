Neuzugang im Anflug: Eintracht vor überraschendem Transfer von U21-Nationalspieler?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive und scheint in Dänemark fündig geworden zu sein.

Frankfurt/Aarhus – Eintracht Frankfurt spielte eine enttäuschende Rückrunde in der Fußball-Bundesliga, an deren Ende es mit der erfolgreichen Qualifikation für die UEFA Conference League zumindest noch ein Happy End gab. Die Konsequenzen aus den schlechten Auftritten der SGE zog der Klub bereits vor ein paar Wochen, als man die Trennung von Cheftrainer Oliver Glasner bekannt gab.

Yann Aurel Bisseck Geboren: 29. November 2000 (Alter 22 Jahre), Köln Verein: Aarhus GF Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkungen für die Defensive

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, befindet sich derzeit mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison. Der 42-Jährige will dem neuen Coach eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die um die internationalen Plätze mitspielen kann. Einfach werden dürfte das nicht, denn nach den bereits feststehenden Abgängen von Daichi Kamada und Evan Ndicka, könnten auch Jesper Lindström, Djibril Sow und Randal Kolo Muani den Klub im Sommer verlassen.

Eine Position, auf der Eintracht Frankfurt unbedingt nachbessern will, ist die Innenverteidigung. In der vergangenen Spielzeit war die Defensive der SGE anfällig und wirkte in zahlreichen Partien alles andere als sattelfest. „Es ist eine Frage der Qualität. Ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann“, sagte Ex-Trainer Glasner im März, nach einer Pleite bei Union Berlin.

Wechselt Yann Aurel Bisseck zur SGE? © IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjaer

Mit Evan Ndicka verliert die Eintracht im zweiten Jahr in Folge ihren Abwehrchef, nachdem im vergangenen Sommer Martin Hinteregger seine Karriere überraschend beendet hatte. Willan Pacho kommt vom belgischen Klub Royal Antwerpen an den Main und soll die wacklige Defensive verstärken. Er wird aber mit Sicherheit nicht der letzte neue Verteidiger sein.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Bisseck

Nach Informationen der Bild zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an Yann Aurel Bisseck. Der deutsche U21-Nationalspieler steht derzeit beim dänischen Erstligisten Aarhus GF unter Vertrag und zeigte in der abgelaufenen Saison starke Leistungen in der Superligaen. Der 22-Jährige, der aktuell einen Marktwert in Höhe von 1,5 Millionen Euro aufweist, würde offenbar nur eine kleine Ablöse kosten.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Der gebürtige Kölner durchlief die komplette Nachwuchsabteilung des FC und gab dort bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Damit hält er bis heute den Rekord als jüngster Profi in der Vereinsgeschichte des 1. FC Köln. In der Domstadt konnte er sich aber nicht durchsetzen. Nach mehreren erfolglosen Leihen wechselte er nach Aarhus, schaffte den Durchbruch und könnte nun in die Bundesliga zurückkehren. (smr)