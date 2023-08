Überraschender Abgang bei Borussia Dortmund? Juventus vor Verpflichtung von BVB-Profi

Bei Borussia Dortmund könnte es kurz vor Ende der Transferphase zu einem überraschenden Abgang kommen. Juventus Turin zeigt Interesse an einem BVB-Profi.

Update vom Samstag, 26. August, 18.00 Uhr: Wie die französische Zeitung L’Equipe berichtete, soll Juventus Turin Interesse an Abdoulaye Kamara zeigen. Der defensive Mittelfeldspieler, der 2021 ablösefrei von der U19 von PSG kam, konnte sich beim BVB nicht durchsetzen. Juventus strebt offenbar eine Leihe inklusiver Kaufoption über vier Millionen Euro an. Sollte es eine Rückkaufoption geben, soll Dortmund das Angebot annehmen wollen.

Erstmeldung: Bochum – Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und der VfL Bochum trifft auf Borussia Dortmund. Zum Start in die neue Spielzeit setzte es für Bochum ein Debakel beim VfB Stuttgart, in dem die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch völlig chancenlos war. Der BVB dagegen gewann seine Partie gegen den 1. FC Köln mit 1:0.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

„Der VfL führt viele Zweikämpfe, das war oft Stolperstein für viele Mannschaften. Vor ihrem Heim-Publikum ist es hitzig. Seit Sonntag sprechen wir darüber, was sich der VfL vornehmen wird. Aber wir wollen unser Spiel spielen, nicht das des VfL“, sagte BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie beim VfL Bochum.

„Wenn man über Derbys spricht, dann denken alle an Dortmund gegen Schalke. Man hat aber in den letzten Jahren gespürt, wie wichtig das Spiel für die Bochumer ist. Und wir haben ja auch noch etwas gutzumachen“, so der Cheftrainer von Borussia Dortmund weiter.

Borussia Dortmund ist zu Gast beim VfL Bochum. © IMAGO/UWE KRAFT

Bochum-Trainer Thomas Letsch hat großen Respekt vor dem Kontrahenten: „Da kommt am Samstag das absolute Top-Level auf uns zu. Es wird eine große Herausforderung. Unsere Mannschaft muss als Einheit agieren. Höchstes Tempo im Pressing, aber gemeinsam.“

Ein Ausfall auf Seiten der Gastgeber steht fest: „Philipp Förster trainiert aktuell mit einer Schiene am Arm. Wir werden ihn am Samstag noch nicht mit hinzunehmen, durch die Beeinträchtigung kann er die Zweikämpfe noch nicht so annehmen. Aber er ist auf einem sehr guten Weg.“

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund steigt am Samstag, 26. August 2023, um 15:30 Uhr in Bochum. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfL Bochum gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bochum startet am Samstag, 26. August 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

