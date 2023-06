Koch, Ngankam & Co.: Eintracht-Gerüchte um mögliche spektakuläre Neuzugänge

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison. Alle Transfergerüchte über potenzielle Neuzugänge in der Übersicht.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt spielte eine durchwachsene Saison 2022/23 in der Fußball-Bundesliga, an deren Ende zumindest die Qualifikation für die Conference League stand. Im Finale des DFB-Pokals verpasste es die SGE, nach dem Triumph in der Europa League 2022, den nächsten Titel nach Hessen zu holen. Es war das letzte Spiel von Cheftrainer Oliver Glasner, der von Dino Toppmöller ersetzt wird. Beim Kader der Eintracht steht nun ein größerer Umbruch an. Wir geben einen Überblick über alle aktuellen Transfergerüchte.

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Robin Koch (Leeds United): Nach Informationen des TV-Senders Sport1 soll der 26-Jährige weit oben auf der Liste von Eintracht Frankfurt stehen. Es soll auch bereits Gespräche zwischen der Spielerseite und dem Verein gegeben haben über einen Wechsel. Neben der SGE soll auch der Premier-League-Klub Manchester United Interesse am ehemaligen Freiburger zeigen, dessen Marktwert aktuell bei 18 Millionen Euro steht.

Jessic Ngankam (Hertha BSC): Der Angreifer ist mit den Berlinern in die 2. Liga abgestiegen, könnte den Klub aber verlassen, um weiter Bundesliga zu spielen. In der Rückrunde erzielte der 22-Jährige vier Tore und gab zwei Vorlagen und war einer der wenigen Lichtblicke bei der Hertha. Die SGE würde den Angreifer gerne verpflichten, wie Bild berichtet. Günstig wäre er aber trotz Abstieg nicht.

Ngankam (l.), Koch (Mitte) und Bisseck. © Imago

Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF): Nach Informationen der Bild zeigt Eintracht Frankfurt Interesse am deutschen U21-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Saison starke Leistungen in der Superligaen zeigte. Neben der SGE soll aber unter anderem auch der italienische Top-Klub Inter Mailand um den ehemaligen Nachwuchsspieler des 1. FC Köln buhlen.

Eintracht Frankfurt: Kommt ungarisches Top-Talent?

Kristzian Lisztes (Ferencváros Budapest): Der 18-jährige Offensivspieler soll auf der Liste von Eintracht Frankfurt stehen, wie die ungarische Tageszeitung Metropol berichtet. In neun Erstliga-Spielen hat er bemerkenswerte fünf Tore erzielt sowie einen weiteren Treffer vorbereitet. In seiner Heimat gilt er als Top-Talent, das den Sprung in eine der großen Ligen Europas schaffen kann.

Keito Nakamura (Linzer ASK): Der japanische Nationalspieler soll nach Sport1-Infos eine Offerte von Eintracht Frankfurt vorliegen haben. Die Konkurrenz ist aber offenbar groß, denn Brighton & Hove Albion, Borussia Dortmund und der FC Liverpool sollen auch ihren Hut in den Ring geworfen haben. (smr)